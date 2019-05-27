يبدأ من مليون دولار.. شاهد مزاد السيارات الأكثر أناقة في العالم (صور)

على شاطئ بحيرة ”كومو“ الإيطالية، في باحة فندق غراند فيللادي استيت، افتتح الموسم السنوي لمزادات السيارات الأكثر أناقة في العالم، أبوابه في عرض يستمر عدة أيام، لا يشارك فيه بالعادة سوى الجادون المستعدون لدفع ثمن أقله مليون دولار للسيارة الواحدة.

المعرض السنوي الذي وصفته وكالة ”بلومبيرغ“ الاقتصادية بأنه ”منصّة الدماء الزرقاء لعشاق السيارات“، والذي يعود تاريخه إلى 1929، يضم هذا العام 50 سيارة نادرة تغطي الفترة من عام 1925 وحتى اليوم.

من معروضات المزاد سيارة ”بنتلي“ 1936، وأخرى ”فيراري بيرلينتا“ موديل 1960، وثالثة ”أستون مارتن“ 1985، ورابعة ”لامبورغيني“ كانت قادتها الأميرة غريس دي موناكو، وخامسة ”بي أم دبليو“ كانت مملوكة لألفيس بريسلي.

ويشير التقرير إلى أن أيًا من هذه السيارات لا يقل ثمنها عن مليون دولار. فهناك سيارة بوغاتي نوار ثمنها 12.5 مليون دولار.

سعر تذكرة دخول المعرض وصل هذا العام 550 دولارًا، مع إرشادات خاصة للنساء المنتعلات أحذية بكعوب عالية تحذرهن من مزالق مياه الأمطار.

سيارة بي أم دبليو 507 كانت مملوكة لألفيس بريسلي.

لامبورغيني مارزال 1967- كوبيه أربعة مقاعد.

رولز رويس من إنتاج شركة وودود لم يُصنع منها سوى 40 سيارة.

ألفا روميو غراند سبورت.

مجموعة نادرة، أكثرها غرابة الأولى من اليسار تعود للعام 1964.

تعتبر السيارة الحمراء التي تتوسط هذا الجناح فريدة من نوعها في طبيعة انكشافها وفي تصنيعها بمواصفات الايرودايناميكس. فيما تبدو أيضًا بأقصى اليمين سيارة فيراري 1970 بقوة 550 حصانًا.

سيارة ”اوسكا أم تي“ موديل 1953.

سيارة ”ألفا روميو“ 1955.

سيارة ”فيراري“ التي تتوسط هذا الجناح تعود لعام 1967.

سيارة ”بي أم دبليو“ يقولون إن لها تاريخًا مطبوعًا بالسرية والغموض.

”فيراري“ 512 تعود إلى 1970.

سيارة ”بوغاتي نوار“ تعود في تصميمها لثلاثينيات القرن الماضي، لكن نسختها المحدثة مصنوعة من خيوط الكربون.