نقل الفنانة الكويتية مها محمد للمستشفى من جديد.. تعرف على السبب (صورة)

نُقلت الفنانة الكويتية مها محمد، إلى المستشفى من جديد، ولكن هذه المرة لتخضع لعملية جراحية لاستئصال المرارة. . ونشر المسؤول عن إدارة حساب الفنانة على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام"، صورة لها وهي ترقد على سرير المرض داخل أحد المستشفيات، وعلّق قائلا: "ادعوا لها ستدخل غرفة العمليات، لاستئصال مرارة". . #إرم_نيوز #مها_محمد #الكويت #عملية_جراحية #انستغرام #فنانة #فن #مشاهير #نجوم_الفن #أخبار #منوعات #لايك #تفاعل #ترند #اكسبلور #trends #news #kuwait