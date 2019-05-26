نقل الفنانة الكويتية مها محمد للمستشفى من جديد.. تعرف على السبب (صورة)

نُقلت الفنانة الكويتية مها محمد، إلى المستشفى من جديد، ولكن هذه المرة لتخضع لعملية جراحية لاستئصال المرارة.

ونشر المسؤول عن إدارة حساب الفنانة على موقع التواصل الاجتماعي ”انستغرام“، صورة لها وهي ترقد على سرير المرض داخل أحد المستشفيات، وعلّق قائلا: ”ادعوا لها ستدخل غرفة العمليات، لاستئصال مرارة“.

وتساءل أحد متابعيها عن كيفية خضوعها لعملية استئصال مرارة وهي حامل، وفقًا لما تم إعلانه منذ أسابيع، فرد المسؤول عن إدارة حساب قائلًا: ”ليست حامل“.

وتعرضت الفنانة الكويتية لوعكة صحية، منذُ أسابيع، حيثُ تم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج، وانتشرت أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي، تفيد بإصابتها بمرض أنفلونزا الخنازير الامر الذي نفاه الطبيب المعالج لها، موضحًا أنها مصابة بانفلونزا h11.

وقال الطبيب: ”بالنسبة للفنانة مها أحب أطمنكم الحمد الله ما فيها شيء، شوية التهابات وحرارة صار لها 5 أيام ما بتنزل وعطيناها أدوية، وإن شاء الله بتكون أحسن“.