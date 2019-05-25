جورج كلوني يخشى على توأميه من داعش

عبر النجم العالمي جورج كلوني عن مخاوفه بشأن استهدافه وعائلته من قبل تنظيم ”داعش“ المتشدد.

وقال كلوني إن عائلته في خطر بعد أن تولت زوجته المحامية والناشطة الحقوقية أمل علم الدين القضية الأولى ضد ”داعش“، وفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

وتمثل أمل كلوني، نادية مراد البالغة من العمر 23 عامًا، والتي تقول إنها أسرت من قبل مقاتلي داعش في عام 2014.

ومنذ أن تولت القضية، أشار كلوني إلى أن الأسرة لديها مشكلات أمنية حقيقية، يتعاملون معها بشكل يومي إلى حد ما.

وقال كلوني إنه لا يريد أن يكون أطفاله ”أهداف“ بسبب ذلك، مضيفًا: ”زوجتي أحالت القضية الأولى ضد داعش إلى المحكمة، ولدينا الكثير من القضايا، وهي القضايا الأمنية الحقيقية والملائمة“.

وذكر: ”لا أريد أن يكون أطفالنا أهدافًا ويجب أن نولي اهتمامًا لذلك، لكننا نعيش حياتنا أيضًا، لا نختبئ في الزوايا“.

وكانت أمل كلوني قد تحدثت في برنامج توداي شو في الولايات المتحدة حول مخاوفها عند اتخاذ قرار رفع القضية إلى المحكمة، وقالت: ”هذا شيء ناقشته مع زوجي قبل أن أتحمل شيئًا كهذا، نحن على دراية ببعض المخاطر التي تنطوي عليها“.

وأثناء مقابلة سابقة، سُئل جورج كلوني عما إذا كان يتمنى أن يعود إلى هويته، فقال: ”كنت أنا وزوجتي نرغب في المشي مع أطفالنا في سنترال بارك وهذا أمر غير ممكن“.