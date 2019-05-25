الفيلم الكوري الجنوبي (باراسايت) يفوز بالسعفة الذهبية في مهرجان كان

فاز فيلم (باراسايت) ”طفيل“ للمخرج الكوري الجنوبي بونج جون-هو بجائزة السعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي اليوم السبت.

ويتناول الفيلم الصراع الطبقي بأسلوب مشوق في إطار من الكوميديا السوداء.

وتضاف هذه الجائرة لسلسلة الجوائز التي حصلت عليها الأفلام الآسيوية في مهرجان كان بعد فوز فيلم للمخرج الياباني هيروكازو كوري-إيدا بالسعفة الذهبية العام الماضي.

وكان بونج قد وضع أولى بصماته في مهرجان كان في 2017 بفيلمه (أوكجا).

ويحكي فيلم (باراسايت) قصة أسرة سيئة الحظ مؤلفة من أربعة أفراد تتملق أسرة ثرية من أجل توظيفها.

وتستطيع هذه الأسرة التسلل إلى حياة الأسرة الثرية وكسب ثقتها قبل أن تسوء الأمور.

كما فاز فيلم (أتلانتيكس) الذي يتناول حياة المهاجرين للمخرجة الفرنسية السنغالية ماتي ديوب بالجائزة الكبرى في المهرجان. وكان هذا أول فيلم طويل على الإطلاق للمخرجة ديوب وقد اعتمد على فيلم وثائقي لها في 2009.

وفاز الإسباني أنتونيو بانديراس بجائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم ”ألم ومجد“ (بين آند جلوري) للمخرج الإسباني بيدرو ألمودوفار والذي يحكي سيرته الذاتية وهو أحد الأفلام التي كانت مرشحة للفوز بالسفعة الذهبية.

وفازت البريطانية إميلي بيتشام بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم (ليتل جو).