حلا شيحة تنهار بالبكاء بعد رؤية ”غوريلا“رامز‎ في الشلال (فيديو)

وقعت الفنانة المصرية حلا شيحة ضحية ببرنامج ”رامز في الشلال“، الذي يقدمه الفنان المصري رامز جلال، أشهر مقدم برامج مقالب في الوطن العربي، ويُعرض عبر فضائية mbc مصر.

ووصف رامز جلال مواطنته الفنانة حلا شيحة بـ“الهوائية“، حيث ذكر قصة اعتزالها للفن وارتدائها للحجاب، ثم عودتها مرة أخرى.

وسيطرت على حلا شيحة حالة من الرعب الشديد عندما سقطت في النهر، وسادت حالة من الصراخ عندما استقلت المركب لإنقاذها، في حين قام رامز باستفزازها عندما ضربها واستخدم أصواتًا مزعجة.

وفي فقرة ”الغوريلا“، لم تتمالك حلا شيحة نفسها، وانهارت بالبكاء لحظة مشاهدتها الغوريلا الضخمة، ثم نطقت الشهادتين، إلا أن رامز سرعان ما امتص غضبها بسبب صراخها الهيستيري، ثم احتضنها، وسألها عن عدد أولادها فقالت 4، فوصفها بـ“الأرنبة“.

يُذكر أن فكرة البرنامج تدور حول استضافة مجموعة من النجوم، والذهاب إلى إحدى الجزر الموجودة في شرق آسيا، ويقومون بمغامرة رائعة، لكن سرعان ما تظهر لهم غوريلا كبيرة تخرج من بين الأشجار العالية، ما يصيبهم بالهلع والرعب.