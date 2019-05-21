عادل إمام لـ“إرم نيوز“: نجاح ابني في ”هوجان“ عوّضني عن غيابي في رمضان

قال الفنان المصري عادل إمام، إنه منبهر بأداء نجله محمد إمام في مسلسل ”هوجان“، الذي حقّق نجاحًا كبيرًا، ونسب مشاهدات عالية، مشيرًا إلى أنه يذكره بشبابه، خاصة في قدرته على تجسيد لغة غريبة عنه.

وأضاف خلال تصريح خاص لـ“إرم نيوز“، أن نجاح ابنه الصغير محمد، عوّضه عن غيابه في دراما رمضان الحالية، بمسلسل ”فالنتينو“، الذي سيستكمل تصويره عقب عيد الفطر المقبل، مؤكدًا أنه يشاهد مسلسل ”هوجان“ كأي مشاهد مصري، ويرفض أن ”يحرق“ نجله أي حلقة من حلقات المسلسل.

وأشار الفنان المصري الشهير إلى أنه يرى قدرة نجله ”محمد“، في استكمال مشواره الفني، وتحقيق نجاحات كبيرة في المستقبل، إذا استمر بنفس الأداء الذي شاهده في مسلسل ”هوجان“، مضيفًا أنه كان يرى في ابنه نموذجًا لفنان ناجح منذ البداية، لذا حرص على مشاركته مسلسلاته الأخيرة.

ويشارك عادل إمام في مسلسل ”فالنتينو“، كوكبة من الفنانين، أبرزهم: دلال عبد العزيز، وداليا البحيري، ورانيا محمود ياسين، وسليمان عيد، وحمدي الميرغني، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام.

وجدير بالذكر أن مسلسل ”هوجان“، هو البطولة الدرامية المطلقة الأولى للفنان محمد إمام، الذي يشاركه فيه نجوم شباب، أبرزهم: كريم محمود عبد العزيز، ومحمد أسامة أوس أوس، وصلاح عبد الله، وأسماء أبو زيد، وأحمد التهامي.