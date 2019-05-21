إدخال الفنان المصري مصطفى حشيش في العناية المركزة

قال الفنان المصري أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إنه تم نقل الفنان القدير مصطفى حشيش، إلى أحد مستشفيات القاهرة، وتم حجزه في العناية المركزة، بعد تدهور حالته الصحية.

وأضاف زكي، لـ“إرم نيوز“، أنه تم نقل ”حشيش“ للعناية المركزة منذ حوالي 15 يومًا، مشيرًا إلى أنهم حتى الآن لا يدرون سبب حالته الصحية الحرجة، مطالبًا جمهور ”حشيش“ ومحبيه بالدعاء له حتى يتماثل للشفاء.

جدير بالذكر أن الفنان مصطفى حشيش، يشارك في مسلسل ”لآخر نفس“، بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز، الذي يعرض حاليًا عبر قناة ”الحياة“، ويشاركه الممثلان فتحي عبد الوهاب وأحمد سعيد حسني.

وكانت آخر أعمال مصطفى حشيش، ”أفراح إبليس2″، و“لآخر نفس“، و“السلطان والشاه“، و“الجماعة2“.

ودخل ”حشيش“ المستشفى قبل 8 سنوات، على إثر نزيف فى المخ؛ بسبب ارتفاع فى ضغط الدم، ومكث فيه فترة حتى تماثل للشفاء.