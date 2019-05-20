”فورد“ الأمريكية تعتزم تسريح 7 آلاف موظف

كشفت شركة ”فورد“ الأمريكية للسيارات، الإثنين، عن توجهها لشطب 7 آلاف وظيفة، تمثل 10 % من القوى العاملة لها في عموم العالم، بحلول آب/أغسطس المقبل.

وقالت الشركة، في بيان، إنها ستوفر 600 مليون دولار سنويًا من خلال القضاء على البيروقراطية.

وأوضحت أنها بحلول آب/أغسطس المقبل، وهو الوقت الذي تنتهي فيه من عملية إعادة هيكلة عالمية كبرى، ستكون ”فورد“ قد تخلت عن 7 آلاف وظيفة مكتبية أو غير حرفية.

وكانت الشركة أعلنت سابقًا أنها تقوم بعملية إعادة هيكلة كبرى في جميع فروعها حول العالم.

وفي مذكرة أرسلها للموظفين، قال المدير التنفيذي لشركة فورد، جيم هاكيت، إن الموجة الرابعة من عملية إعادة الهيكلة ستبدأ، الثلاثاء، مشيرًا إلى أن معظم تخفيضات الوظائف ستنتهي بحلول 24 مايو/ أيار الجاري.

وحسب أسوشييتدبرس، سيتم شطب 2300 وظيفة للشركة في الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن 500 عامل سيتم الاستغناء عن خدماتهم، هذا الأسبوع، و300 تم تسريحهم بالفعل.

وقالت إن حوالي 1500 موظف غادروا الشركة طواعية؛ منذ أن بدأت عملية إعادة الهيكلة، العام الماضي.