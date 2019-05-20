الذهب قرب أقل مستوى في أسبوعين في ظل قوة الدولار

استقر الذهب، اليوم الاثنين، ليجري تداوله قرب أقل مستوى في أسبوعين سجله في الجلسة السابقة مع دعم بيانات اقتصادية أمريكية قوية الدولار لتتعزز مكانته كملاذ آمن أمام الذهب وسط توترات جيوسياسية وتجارية.

ولم يطرأ تغير يذكر على السعر الفوري للذهب عند 1276.55 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0525 بتوقيت جرينتش.

وارتفع الدولار في التعاملات الأمريكية الآجلة إلى 1276.20 دولار للأوقية.

ونزل المعدن الأصفر إلى أقل مستوى في أسبوعين عند 1274.51 دولار للأوقية يوم الجمعة، بعد أن أظهرت بيانات أمريكية أن معنويات المستهلكين في الولايات المتحدة قفزت لأعلى مستوى في 15 عامًا في أوائل مايو/ أيار، وسط تصاعد للثقة بشأن آفاق الاقتصاد.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.3% إلى 14.44 دولار، وكانت سجلت أقل مستوى فيما يزيد عن خمسة أشهر عند 14.35 دولار في الجلسة السابقة، بينما زاد البلاتين 1.1% إلى 822.55 دولار للأوقية بعدما نزل في الجلسة السابق إلى 812.50 دولار، وهو أقل مستوى له منذ الحادي عشر من مارس/ آذار.

وارتفع البلاديوم 0.5% إلى 1316.65 دولار للأوقية، حيث نزل المعدن المستخدم في أنظمة عوادم السيارات نحو 19% من أعلي مستوى له على الإطلاق سجله في مارس آذار عند 1620.53 دولار.