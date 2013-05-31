أوبك تبقى سقف الإنتاج دون تغيير

اتفقت دول أوبك المصدرة للنفط في ختام اجتماعاتها الجمعة على أن تبقي مستوى إنتاجها المستهدف وهو ثلاثين مليون برميل يوميا دون تغيير إذ أن أسعار النفط مستقرة حول المستوى الملائم البالغ 100 دولار للبرميل.

وفي ختام اجتماعات المنظمة التي انطلقت الجمعة بمقرها بالعاصمة النمساوية فيينا، أعلنت المتحدثة باسمها أنجيلا أجاويكى أن دول أوبك اتفقت على أن تبقي مستوى إنتاجها المستهدف عند 30 مليون برميل يوميا دون تغيير، إذ أن أسعار النفط مستقرة حول المستوى الملائم البالغ مئة دولار للبرميل.

وأضافت المتحدثة أن الدول الأعضاء اتفقت على اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان توازن السوق فيما يتعلق بمستويات الأسعار المعتدلة بالنسبة للمنتجين والمستهلكين، وأن تكون جاهزة للاستجابة السريعة لأى تطورات قد تشكل خطورة بالنسبة لاستقرار أسواق النفط.

لكن أوبك لا تملك فرصة تذكر لضخ المزيد من النفط فى الأسواق العالمية بسبب ازدهار إنتاج النفط الأمريكي، والذي أثار منافسة على حصص السوق في آسيا، وأشعل منافسة بين السعودية والعراق أكبر منتجين داخل المنظمة.

ويرى منتجو الخليج بقيادة السعودية أن أوبك ستظل قادرة على ضخ 30 مليون برميل يوميا على الأقل بشرط أن ينمو الانتاج الأمريكى من النفط الصخري بمعدل معتدل.

ورغم ارتفاع المعروض مازال سعر النفط فوق مئة دولار للبرميل وأقل بكثير من 125 دولاراً الذي دق نواقيس الخطر في كبرى الدول المستهلكة العام الماضي.