محمد رمضان ونسرين أمين في مشهد مخل يثير الانتقادات (صورة)

أثار مشهد الممثل المصري محمد رمضان مع مواطنته الفنانة نسرين أمين، وهما على السرير في أولى حلقات مسلسله الجديد ”زلزال“، موجة من الانتقادات الواسعة بين متابعي مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر رمضان وهو عاري الجسد بالجزء العلوي ويفترش السرير ويمسك في يده ”سيجارة“، فيما تقوم الممثلة نسرين بوضع يديها على جسده وهي ترتدي قميص نوم أحمر اللون، في مشهد وصفه معلقون أشبه بالعلاقة الحميمية.

وحظي المشهد بموجة انتقادات لاذعة من قبل المعلقين الذين تداولوا صورة المشهد بكثافة، وأبدوا استغرابهم من حدوث هذه المشاهد في شهر رمضان واعتبروه أسلوبًا رخيصًا لجذب المشاهدين.

وقال أحد المعلقين: ”أسلوب قديم قوي وهزلي أنا موش عارف إيه لزوم المشاهد الساقطة دي في عمل ممكن يكون كويس، حاجة بايخة صراحة واستخفاف بعقول شريحة من المشاهدين اللي هم جمهور محمد رمضان“.

وأضاف آخر: ”أسلوب رخيص لجذب المشاهدين وهذه ليست أول مرة في مصر يصير كده“، ووصفت أخرى المشهد بالمقرف.

وتدور قصة مسلسل ”زلزال“ حول فترة زلزال 1992، وبالتحديد عن رجل يشتري منزلًا بأقساط محددة المدة والقيمة، وحين يأتي موعد سداد القسط الأخير يطالب صاحب المنزل بتسجيل البيت باسمه والتنازل عن ملكيته، إلا أن البائع يُماطل إلى أن يقع زلزال 1992.

وبوقوع هذا الزلزال يلقى الشاري حتفه وينهار المنزل، فيرفض حينها البائع تسليم قطعة الأرض التي كان المنزل يقع عليها لورثة الراحل، وهو ما يخلق صدامًا بينه وبين ابن المتوفى، ورغم وجود قصة حب تجمع الأخير بابنة البائع، إلا أن والد الفتاة يقف عائقًا بينهما.

وبالأمس عرضت أولى حلقات مسلسل ”زلزال“، ويشاركه البطولة فيه ”حلا شيحة، ماجد المصري ومحمود حجازي“ ومن تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر.

يذكر أن محمد رمضان ظهر العام الماضي في مسلسل ”نسر الصعيد“ بمشهد مشابه لذلك مع الممثلة وفاء عامر، وبالرغم من حذف القناة الفضائية التي تعرض المسلسل لهذا المشهد، إلا أن محمد رمضان نشر المشهد على قناته الخاصة بموقع ”يوتيوب“، وتعرض حينها للهجوم أيضًا من بعض المشاهدين.

ورغم مراعاة القائمين على الأعمال الفنية مشاعر الأسر في الأعمال الدرامية التي تعرض في الموسم الرمضاني، إلا أن البعض يخرج عن السياق، ما يكون عرضة للاتهامات والنقد من قبل الجمهور، أو الجهات المختصة لمراقبة الأعمال الفنية.