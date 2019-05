”جيم أوف ثرونز“ يعتذر لمشاهديه بعد ظهور كوب من قهوة ”ستاربكس“ في أحد المشاهد

View this post on Instagram

أثار أحد أكثر المسلسلات شهرة، صراع العروش أو "جيم أوف ثرونز"، استياء متابعيه، بسبب خطأ اعتبر "معيبا"، بعد عرض الحلقة الرابعة من الجزء الثامن والأخير. وجاء الخطأ عندما ظهر كوب من القهوة بغلاف ورقي للعلامة التجارية المشهورة "ستاربكس"، موضوع على الطاولة أمام بطلة المسلسل،“دنيرس تارجارين” أم التنانين. واشتعل موقع التواصل "تويتر" بتغريدات انقسمت بين سخرية وتبرير لهذا الخطأ، وعبّر البعض عن استيائهم بسبب السماح بمرور أخطاء مماثلة بعمل يُعد الأعلى تكلفة في الإنتاج على مر التاريخ، وغرّد آخرون مبرّرين أنه قد يكون مشهدا إعلانيا للعلامة التجارية. . . #إرم_نيوز #أخبار #منوعات #تفاعل #لايك #صراع_العروش #مسلسل #ترند #got8 #gameofthrones #gotseason8