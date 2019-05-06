تقرير: ”شواهد واضحة“ تؤكد نية إيران تنفيذ عمل عدائي ضد القوات الأمريكية

كشف مسؤول عسكري أمريكي عن ”شواهد واضحة“، أقنعت الولايات المتحدة بأن إيران، من خلال ميليشياتها وجيشها، كانت تُعد لعمليات عسكرية ضد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط، وأن هذا هو السبب الذي دعا البنتاغون لتوجيه حاملة الطائرات إبراهام ”لينكولن“ ومنظومتها المصاحبة، نحو المنطقة كإشارة تحذير لإيران.

ونقلت مجلة ”تايم“ الأمريكية، اليوم الإثنين، تقريرًا إخباريًا يتضمن هذه ”المعلومات الحساسة“ التي بسسببها آثر المسؤول العسكري الأمريكي أن لا يُكشف عن اسمه.

وأضاف المسؤول أن البنتاغون، وبناء على هذه ”الشواهد الواضحة“، أقر تحريك حاملة الطائرات، وفق قناعة بأن القوات الأمريكية البرية والبحرية في الشرق الأوسط كانت مستهدفة في الهجمات التي يمكن أن تنفذها إيران مباشرة أو من خلال الميليشيات الموالية لها.

وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون أعلن، يوم أمس الأحد، أن توجيه حاملة الطائرات إبراهام لينكولن إلى منطقة القيادة المركزية، الشرق الأوسط، يأتي ردًا على ”تحذيرات وإشارات عديدة متصاعدة“.

وأضاف بولتون أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى الحرب ضد النظام الإيراني، لكنها جاهزة تمامًا للرد على أية هجمات، سواء من طرف الحرس الثوري أو القوات العسكرية الإيرانية.

يشار إلى أن حاملة الطائرات إبراهام لينكولن وما يتصل بها من قوة ضاربة، كانت موجودة في مياه البحر المتوسط منذ فترة. وأعطت تصريحات بولتون إشارات غير مباشرة إلى أن الحاملة لينكولن تتجه الآن نحو البحر الأحمر وصولًا إلى بحر العرب والخليج العربي.