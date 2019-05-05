فنانون مصريون يهنئون الأمة الإسلامية بحلول شهر رمضان (فيديو)

يهل على الأمة العربية والإسلامية شهر رمضان الكريم، بما يحمله من روحانيات وبركة لجميع المسلمين، وفي هذه المناسبة، هنأ العديد من نجوم الفن المصري عبر ”إرم نيوز“، الشعوب العربية والإسلامية بالشهر الكريم.

وتحدث العديد من الفنانين، مثل تامر فرج وشريف رمزي وألفت عمر وعمرو رمزي، وميار الببلاوي وغيرهم عن حلول شهر رمضان، وما يصاحبه من عبادات وصلوات وتقرب إلى الله من خلال تقديم العديد من الأعمال الجيدة.

كما تمنوا دوام السلام والمحبة والرخاء لجميع فئات الشعب المصري والعربي والإسلامي في كل مكان.

وتمنى بعض النجوم، أن يحافظوا على جميع الأعمال الطيبة التي تقربهم من الله، مؤكدين على أن هذا الشهر فرصة لاكتساب الحسنات، والابتعاد عن ما يغضب الله عز وجل.