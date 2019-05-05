أمريكية توقعت وقت انهيار جليدي فربحت 300 ألف دولار (صورة)

ربحت سيدة أمريكية من ولاية ألاسكا 300 ألف دولار بعد نجاحها في توقع وقت وتاريخ احتمالية حدوث انهيار جليدي في نهر ”تانانا“ بمدينة ”نينانا“ في الولاية، إذ توقعت حدوث الانهيار يوم الـ14 من أبريل/نيسان وتحديدًا في الساعة الـ 12:21 صباحًا.

ووفقًا لوكالة “ يونايتد برس إنترناشيونال“ الأمريكية، أعلن مسؤولون الجمعة، أن باتريشيا نجحت فعلًا، وكانت المتنافسة الوحيدة التي كان توقعها صائبًا.

وقالت شيري فورنيس، مديرة مسابقة ”آيس كلاسيك“، ”لم يكن لدى باتريشيا أدنى فكرة عن ما سيحدث حقًا، والأمر كله صدفة، فهي على الأرجح لم تتذكر ما كتبته في تذكرتها“.

وكشفت شيري عن أن هذه المرة الأولى التي تشهد فيها المسابقة متسابقًا رابحًا واحدًا منذ عام 2013، وهي باتريشيا.

يشار إلى أن مسابقة ”آيس كلاسيك“ تُقام كل سنة، ويشتري فيها المشاركون تذاكر لتسجيل توقعاتهم بشأن يوم ووقت حدوث انهيار جليدي يصب في نهر ”تانانا“ المتجمد عند ذوبانه الذي سيؤدي إلى سقوط حامل ثلاثي مثبت على النهر المجمد قبل ذوبانه، ليربح من يكون توقعه هو الأقرب لموعد حدوث الانهيار في الواقع.