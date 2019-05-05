المغني المصري خالد سليم يثير الإعجاب بلهجته الكويتية (فيديو)

أثار المغني المصري خالد سليم إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بإجادته اللهجة الكويتية بطريقة سليمة تمامًا، رغم أن أبويه مصريان.

واستعرض خالد سليم قدراته في التحدث باللهجة الكويتية بطلاقة، في لقاء تلفزيوني، مشيرًا إلى أنه ولد بالفعل في الكويت وعاش بها لفترة من الوقت.

وتفاعل رواد ”السوشيال ميديا“ مع المقطع، مبدين اندهاشهم من قدرة الفنان المصري على التحدث باللهجة الكويتية بهذا الإتقان.

وكان خالد سليم قد كشف لأول مرة سر ابتعاده عن الغناء والساحة الفنية، مشيرًا إلى أن الأمر يرجع لأسباب صحية مرتبطة بمنطقة حساسة للغاية كادت تقضي على مستقبله.

وأكد، أن المرض هو من حرمه من الظهور والتواجد على الساحة الفنية خلال الفترة الماضية، وسط حالة من التوتر والخوف التي سيطرت عليه بشكل كبير خوفًا على مستقبله الفني.

ولفت الفنان المصري إلى أنه أصيب بورم عبارة عن ”كيس دهني“ على أحباله الصوتية، موضحًا أن الورم تم استئصاله نهائيًا بعد التأكد من أنه ورم حميد.