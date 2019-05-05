بهدف دخول “ غينيس ”.. بريطاني يحمل 11 كرسيًا على ذقنه (فيديو)

تمكن أحد المتسابقين المشاركين ببرنامج المواهب البريطاني الشهير ”Britain’s Got Talent“ من تحطيم رقم قياسي لحمل وموازنة 11 كرسيًا على ذقنه ليدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية العالمية.

وخرج المتسابق الساحر جاي رولينج، البالغ من العمر 25 عامًا، إلى المسرح في عرض ليلة السبت ليشرح للجمهور وللجنة التحكيم كيف سيؤدي تلك المهمة التي وصفت بأنها خطيرة.

وشارك ”جاي“ في برنامج المواهب الشهير لتحطيم الرقم القياسي عبر حمل أكبر عدد من الكراسي على الذقن دفعة واحدة أو أكثر من 5 كراسي، لكن متسابقًا آخر تخطى ذلك الرقم وتمكن من حمل رفع 9 كراسي، ما اضطر جاي لرفع التحدي إلى 11 كرسيًا لإعادة الرقم القياسي إلى بريطانيا.

وتمكن ”جاي“، بتشجيع من ديفيد ويليامز أحد أعضاء لجنة التحكيم والجمهور ومساعدة والده، من أن يحمل الكراسي الأحد عشر بكل أريحية على ذقنه.

في بداية العرض، اصطحب ”جاي“ إلى المسرح مارك، أحد الممثلين عن موسوعة غينيس للأرقام القياسية، والذي أوضح للجنة الحكام والجمهور ما الذي يتعين على جاي فعله ليحوز الرقم القياسي الجديد.

وقال مارك إنه يتعين على ”جاي“ أن تكون الكراسي المستخدمة في الأداء متاحة تجاريًا وأن تكون كبيرة، بالإضافة إلى ضرورة إبقاء جاي الكراسي ثابتة على ذقنه لمدة 10 ثوانٍ متواصلة تبدأ من لحظة إبعاد جاي يده عنها، وإذا قام بلمسها مرة أخرى يتم إيقاف الوقت وإعادة المحاولة من جديد، وتفشل المحاولة عند عدم قدرة جاي على الحفاظ على توازن الكراسي على ذقنه مدة الثواني العشر كاملة أو عند سقوط الكراسي.

وقام جاي ووالده ستيف بتجميع الكراسي بعناية بشكل معين وتم رفعها على يد جاي الذي رفعها على ذقنه وسط ترقب وتوتر كبير من قبل لجنة التحكيم والجمهور، وبدأ عداد الوقت عندما أعلن جاي جاهزيته.

واستطاع جاي الحفاظ على توازنه وتوازن الكراسي للمدة المطلوبة وحاز إعجاب الجميع حيث لاقى تصفيقًا حارًا من الجميع، وموافقة لجنة التحكيم على تأهله للمرحلة القادمة من البرنامج، بالإضافة إلى شهادة موسوعة غينيس التي تثبت حيازته الرقم القياسي الجديد.

وعلق عضو لجنة التحكيم سيمون الذي كان مندهشًا جدًا قائلًا: ”أعجبني الأداء، كان هناك عنصر خطر لم نره مسبقًا في البرنامج“.