أبرزهم محمد هنيدي.. نجوم يعوضون غيابهم الدرامي بالإذاعة في رمضان 2019 (صور)

أنقذت محطات إذاعية، غياب بعض النجوم في مصر عن الدراما التلفزيونية برمضان 2019، وكانت بوابة للعديد من الفنانين للمشاركة في دارما الشهر الكريم، لكن من خلال أثير الإذاعة، بعد الأزمات واحتكار أغلب شركات الإنتاج للمسلسلات التي تنافس هذا الموسم، وسط خروج العديد من نجوم الفن من السباق على رأسهم عادل إمام ويسرا ونيللي كريم.

وحصن الراديو العديد من النجوم الكبار على رأسهم محمد هنيدي وكريم عبدالعزيز وأحمد حلمي ومصطفى قمر وأحمد رزق من الجلوس في المنزل بعد ابتعادهم عن السباق الرمضاني خلال العام الجاري، كما تمكن بعض النجوم من الجمع بين الإذاعة والتلفزيون، وتواجدوا في رمضان عبر أثير الراديو، وفي الدراما الرمضانية المتلفزة.

وفي التقرير الآتي، نرصد أبرز النجوم الذين انضموا إلى السباق الرمضاني عبر أثير الإذاعة، عوضًا عن الدراما التلفزيونية، وأيضًا الذين تمكنوا من الجمع بين الاثنين.

كريم عبد العزيز

عوَّض الفنان الكبير كريم عبدالعزيز غيابه عن دراما رمضان التلفزيونية، بتقديم المسلسل الإذاعي ”توأم روحي“، مع الفنانتين أنعام سالوسة وسوسن بدر.

ويذاع المسلسل على الشبكات الأربع (نغم FM وميجا FM وهيتس وشعبي FM).

وتدور أحداث المسلسل الإذاعي حول ”طلعت“ و“بهجت“ وهما توأمان متماثلان في الشكل، لكنهما مختلفان في الميول وطريقة التفكير، فالأول ورث الانضباط عن والده والثاني ورث حب الفن عن والدته.

شيكو وهشام ماجد

أنقذت الإذاعة شيكو وهشام ماجد من الغياب عن السباق الرمضاني بعد أن خرجا في اللحظات الأخيرة؛ إذ لم يتواجد مسلسلهما ”اللعبة“ في خريطة دراما رمضان 2019.

وكانت الإذاعة طوق النجاة لكل منهما، إذ يشارك الثنائي خلال الماراثون الرمضاني بـ“ابن خالة حفيد أخطر رجل في العالم“، الذي يدور في إطار كوميدي لايت، ومن المقرر إذاعته على إينرجي.

مصطفى قمر

كذلك عوض الفنان مصطفى قمر غيابه عن الدراما التلفزيونية في رمضان، بانضمامه إلى قائمة النجوم الذين يقدمون أعمالًا إذاعية، إذ يقدّم قمر، المسلسل الإذاعي ”أنا ناس“ عبر أثير إذاعة الشرق الأوسط، بطولة ندى بسيوني وريهام عبدالغفور وشريف باهر وأحمد صيام.

وتدور أحداثه في إطار فانتازي، حول طبيبة تأتي من الخارج تمتلك جهازًا يحول الأفكار والأحلام إلى فيديو.

أيتن عامر

وانضمت -أيضًا- الفنانة أيتن عامر لأثير الإذاعة لتعوض غيابها عن الدراما التلفزيونية، وتشارك محمد أنور وأوس أوس نجمي مسرح مصر، في بطولة مسلسل ”مع كامل احترامي“ وهو عمل كوميدي.

تدور أحداثه حول كامل وصديقه القديم ”بهجت“ الذي يدبر له المكائد حتى يستطيع إعادته إلى صوابه والتعلم من أخطائه، ويعرض المسلسل على كل من ميجا FM، نغم FM، راديو هيتس، وشعبى FM، في تمام السادسة مساء.

نشوى مصطفى وأحمد بدير

ونافست -أيضًا- الفنانة نشوى مصطفى والفنان أحمد بدير، في الموسم الرمضاني من خلال أثير الإذاعة بمسلسل ”الشهبندر“ من تأليف سعد القليعي وإخراج أمجد أبو طالب، ومن المقرر إذاعته عبر إذاعة القاهرة الكبرى.

طارق عبد العزيز

كما تواجد الفنان طارق عبدالعزيز في دراما رمضان من خلال الراديو عبر مشاركته في برنامج ”ستار دي نايت بالعربي“، ومسلسل ”برنس ونص“، من إخراج محمد لطفي، ومن المقرر إذاعته عبر شبكة البرنامج العام.

أحمد حلمي

ورغم عدم حرصه على تواجده بالدراما التلفزيونية في رمضان، إلا أنه تواجد من خلال أثير الإذاعة ليقدم مسلسل ”وش في وش“ الذي يحمل الطابع الكوميدي من خلال أحداثه التي ستستمر على مدار الشهر الفضيل ويقدم العديد من القضايا المتنوعة، عبر راديو ”إنرجي“.

ماجد الكدواني

ويذيع الراديو 9090 المسلسل الإذاعي حكاوي دكتور نفساوي، للفنان ماجد الكدواني وحنان مطاوع، يوميًّا في رمضان.

يشارك في البطولة بجانب الكدواني ومطاوع، رجاء الجداوي وأشرف زكي وأيمن عزب، وتأليف ورشة كتابة وإخراج هشام بلال.

وتدور أحداث المسلسل حول ماجد الكدواني الذي يعالج حنان مطاوع، التي تعاني بعض الأمراض النفسية، ويغني الكدواني وحنان تتر المسلسل، من كلمات سمر حسين آدم وألحان محمد راجح.