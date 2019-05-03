إعلان خطوبة رئيسة وزراء نيوزيلندا رسميًا

أعلن المتحدّث باسم رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، اليوم الجمعة، عن خطبتها على كلارك جايفورد، الذي تربطها علاقة به منذ أمد طويل، بعد أن عرض عليها الزواج خلال عطلة عيد القيامة.

ويقدم جايفورد، البالغ 41 عامًا من العمر، برنامجًا تلفزيونيًا عن الصيد، ويعتني بابنتهما نيفي تي أروها البالغة من العمر 10 شهور، بينما تدير أرديرن، البالغة 38 عامًا، شؤون البلاد.

وأعلنت أرديرن عن حملها في بداية العام 2018، واعتبره كثيرون رمزًا على التقدم الذي أحرزته المرأة في المناصب القيادية.

وهي ثاني زعيمة منتخبة في العالم تلد وهي في المنصب بعد رئيسة وزراء باكستان الراحلة بنظير بوتو العام 1990.

وخلال زيارتها للندن في يناير/ كانون الثاني، ردت أرديرن على سؤال من هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، عما إذا كانت تفكر في أن تطلب من جايفورد الزواج منها، أم ستنتظر عرضًا منه.

وقالت مازحة: ”بالتأكيد فأنا من دعاة حقوق المرأة، لكنني أريده أن يعاني ويتألم وهو يطلب هذا الطلب، هذا سيخلصه من المأزق، بالتأكيد لا“.

وانتشرت أنباء الخطبة، بعد أن لاحظ الصحفيون أن أرديرن ترتدي خاتمًا خلال مناسبة عامة، اليوم الجمعة.

وأكد المتحدث باسمها أندرو كامبل، أنها ترتدي الخاتم منذ عيد القيامة، ولم يذكر تفاصيل عن عرض الزواج.