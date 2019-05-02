هل تحذف الحكومة المصرية 10 ملايين مستفيد من الدعم التمويني؟

كشفت الحكومة المصرية، اليوم الخميس، حقيقة ما تردد بشأن نيتها حذف 10 ملايين مواطن من منظومة البطاقات التموينية عقب انتهاء شهر رمضان باعتبارهم غير مستحقين للدعم، وذلك في الوقت الذي قفز فيه معدل الدعم السنوي إلى 60 مليار جنيه (3.3 مليار دولار) بعد أن كان 15 مليار جنيه فقط.

وفي بيان اليوم نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صحة ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن تجاه وزارة التموين لحذف 10 ملايين مواطن من منظومة البطاقات التموينية، مؤكدًا ”أنه لن يتم حذف أي مواطن يستحق الدعم التمويني“.

وبدأت مصر أخيرًا إعادة النظر في قضية الدعم، خاصة بعد القرارات التي اتخذتها بتحرير سعر الصرف، الأمر الذي نتج عنه ارتفاع الأسعار، ورفع الدعم تدريجيًّا عن الوَقود والمحروقات، وهو ما تسبب في حالة من الغضب لدى الكثيرين.

وأشار بيان الحكومة اليوم إلى أن عملية الاستبعاد تتم وفقًا لمعايير محددة تهدف بالأساس إلى توجيه الدعم لمستحقيه الفعليين، وأن ما يتردد حول هذا الشأن مجرد إشاعات تستهدف إثارة البلبلة وغضب المواطنين حاملي البطاقات التموينية.

وحددت الوزارة معايير حذف المواطنين غير المستحقين للدعم في خمسة معايير هي: ”من يزيد استهلاكه للكهرباء عن ألف كيلو وات شهريًّا، ومن يزيد معدل استهلاكه للهاتف المحمول عن ألف جنيه شهريًّا، ومن تتجاوز مصاريف أبنائه بالمدارس الأجنبية حد الـ30 ألف جنيه سنويًّا للطفل الواحد، وأيضًا امتلاك المستفيد سيارة موديل 2014 وما بعدها، بالإضافة إلى حيازة الأراضي الزراعية أكثر من 10 أفدنة، وتولي المناصب العليا“.