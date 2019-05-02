بينهم يحيى الفخراني وهيفاء.. كيف عوّض بعض النجوم غيابهم عن الماراثون الرمضاني؟ 

”رأسًا على عقب“، هكذا انقلبت الحال في الماراثون الدرامي خلال شهر رمضان، إذ سطع نجم أصحاب الصفوف الثانية والثالثة من الفنانين بمصر، وذهبت قامات النجوم، وذوي الدرجة الأولى إلى الالتحاق بالمسلسلات كضيوف شرف، ومنهم من استعجل عرض مسلسله قبل السباق الرمضاني، وآخرون لجأوا للإعلانات لتعويض الغياب.

وترصد ”إرم نيوز“، أبرز نجوم الصف الأول الذين لم يكن لهم حظ البطولة المُطلقة على عكس حالهم في السنوات الماضية.

يحيى الفخراني

يُعد الفنان القدير يحيى الفخراني، من أكثر الفنانين في مصر إبداعًا في أعماله الدرامية، التي أمتع بها مُحبيه طوال السباقات الرمضانية الماضية، وكان آخرها مسلسل ”بالحجم العائلي“ رمضان الماضي، لكنه لم يخض المارثون الدرامي الرمضاني المقبل، وحتى لا يغيب عن الشاشة، قدّم مسرحية ”الملك لير“، بمشاركة متميزة مع النجم الكبير فاروق الفيشاوي.

ميرفت أمين

تألقت الفنانة المصرية ميرفت أمين، خلال رمضان الماضي، في مشاركة الفنان يحيى الفخراني، البطولة لمسلسل ”بالحجم العائلي“، لكنها غيّرت وجهتها رمضان المقبل، وشاركت البطولة مع الفنان عزت العلايلي، في مسلسل ”قيد عائلي“، والذي يُعرض حاليًّا، وتعجّل صُناع العمل في خروج المسلسل عقب الانتهاء من تصويره، بدلاً من المشاركة به في السباق الرمضاني المقبل، رغم أن المسلسل حقّق نجاحًا كبيرًا، وتصدر ”تريند“ البحث على ”غوغل“.

هيفاء وهبي

بعدما أمتعت جمهورها بمسلسل ”لعنة كارما“ خلال رمضان الماضي، تغيّبت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، عن خوض السباق الرمضاني المقبل بمسلسل جديد، واقتصر ظهورها على دور كـ“ضيفة شرف“ في مسلسل ”الواد سيد الشحات“، الذي يُعرض رمضان المقبل، والتي أعلنت عنه منذ أيام قليلة مضت، والذي يؤدي بطولته الفنان أحمد فهمي وخطيبته هنا الزاهد.

رانيا يوسف

أصرّت الفنانة المصرية رانيا يوسف، على الظهور خلال الماراثون الرمضاني المقبل، من خلال إعداد وتقديم برنامج جديد، يُعرض على قناتها بـ“يوتيوب“، والتي أطلقت عليه اسم ”رحلة رانيا“، وذلك بعد إلغاء عرض مسلسل ”مملكة أبليس“، الذي كان مقررًا أن يخوض السباق الرمضاني المقبل، إلا أنه تقرر تأجيل عرضه، كما حدث معها في رمضان الماضي بـ ”مسلسل دم مريم“.

وتعرض ”رانيا“ خلال برنامجها الذي سيظهر كل يوم خميس، على قناتها الخاصة بموقع ”يوتيوب“، أهم محطاتها الفنية، وتُبرز خلاله عدة مشاهد من أهم مسلسلاتها مثل ”أفراح القبة“ الذي عُرض في رمضان عام 2017، وأيضًا مسلسل ”السبع وصايا“.

أكرم حسني

حقّق الفنان المصري أكرم حسني، نجاحات باهرة، خلال مشاركاته الفنية في دراما رمضان العام الماضي، والذي خاض البطولة في مسلسل ”الوصية“ مع الفنان أحمد أمين، رمضان الماضي، إلا أنه اتجه للإعلانات العام الحالي، من خلال تقديمه إعلان ”اتنين كفاية“ للحد من الكثافة السكانية، ويظهر أيضا كـ“ضيف شرف“ في مسلسل ”الواد سيد الشحات“، مع صديقه بطل المسلسل أحمد فهمي.

جدير بالذكر أن حوالي 25 مسلسلًا، تشارك هذا العام في الماراثون الرمضاني المقبل، الذي يشهد عودة الكثير من الغائبين، على رأسهم أحمد السقا وياسمين عبد العزيز ومحمد إمام، وتغيب عن الموسم أسماء هامة ذكرنا لكم أبرزها.