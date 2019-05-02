الفنانة التونسية فايزة المحرصي: لهذا السبب يشبهوني بهيفاء وهبي (فيديو إرم)

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تحدثت الفنانة التونسية، فايزة المحرصي، التي يلقبها التونسيون بـ“هيفاء وهبي تونس“، عن جديدها الفني، وعن وجه الشبه بينها وبين الفنانة اللبنانية، مشيرة إلى أنها من المعجبين بها. وقالت الفنانة التونسية، فايزة المحرصي، في حوار خاص مع موقع ”إرم نيوز“، إنها مهتمة بأغاني التراث، التي سيكون لها حضور لافت في المستقبل، وإنها تسعى للتعريف بالأغاني التراثية…