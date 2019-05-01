صندوق مبادلة بأبوظبي ينفذ صفقة نادرة في أسواق الخليج

قال مصدران مطلعان اليوم الأربعاء، إن صندوق مبادلة في أبوظبي يرتب تسهيلًا ائتمانيًا متجددًا بقيمة ملياري دولار لإعادة تمويل قرض متجدد قيمته 1.75 مليار دولار وقعت عليه قبل ثلاث سنوات.

وهذه الصفقة من صفقات القروض النادرة في أسواق الدين الخليجية، التي يزداد فيها إصدار المقترضين لسندات من أجل تنويع قاعدتهم التمويلية، والاستفادة من الظروف المواتية التي شهدتها الأسواق الناشئة في الآونة الأخيرة.

وكان صندوق الاستثمار الحكومي قد وقع القرض الأصلي في 2016 مع مجموعة من 21 بنكًا دوليًا، والقرض المتجدد هو الذي يمكن سحبه وسداده ثم إعادة سحبه مجددًا خلال فترة الإقراض المتفق عليها.

وذكر المصدران أن أجل القرض الجديد سيبلغ خمس سنوات، وستقدمه مجموعة كبيرة من البنوك.

وأدمجت أبوظبي مبادلة مع شركة الاستثمارات البترولية الدولية (آيبيك) قبل عامين.

وأبلغ مصدر مطلع على مناقشات القرض رويترز في نوفمبر/تشرين الثاني أن حجم التسهيل الائتماني قد يزيد ليشمل التزامات ديون آيبيك.

وقالت فرانكلين تمبلتون في عرض توضيحي اليوم الأربعاء، إن السندات تمثل نحو 70%من الديون التي جرى جمعها في أسواق المال الخليجية هذا العام.