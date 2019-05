راغد قيس مؤسس ”شرطة المشاهير“ يكشف إصابته بفيروس قاتل قبل وفاته (فيديو)

View this post on Instagram

#عاجل و #خطير : انكشفت الحقيقة …بالصوت والدليل : اعلامية في قناة الحرة تسرب مقاطع صوتية للزميل المرحوم #راغد_قيس صاحب صفحة #شرطة_المشاهير تثبت من خلالها انه اصيب بجرثومة خطيرة ادت لوفاته كشفت الإعلامية #فاتن_زين_الدين، مذيعة في #قناة_الحرة، أنها كانت على تواصل مع #راغد_قيس طوال فترة مرضه، والذي أخبرها من خلال مقاطع صوتية بصوته تفاصيل حالته الصحية ووجوده في المستشفى منذ أكثر من شهر، وأنه كان يعتقد بإصابته بفيروس عادي سبب له ارتفاعًا في درجة الحرارة وسيشفى بعد أيام قليلة. وقالت الاعلامية زين الدين في تصريح لموقع الامارات نيوز ان ما حدث كان الأسوأ وهو إصابته بجرثومة تُسبب له تكسيرًا في خلايا الدم، والتي أودت بحياته في النهاية. وأكد أحد الخبراء في علم الجينات أن هذا الفيروس قد يُنقل متعمدًا إلى أي شخص.