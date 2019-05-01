راغد قيس مؤسس ”شرطة المشاهير“ يكشف إصابته بفيروس قاتل قبل وفاته (فيديو)

تداولت بعض الصفحات المهتمة بأخبار المشاهير والفنانين على مواقع التواصل الاجتماعي، تسجيلات صوتية مسربة، نسبتها للإعلامية فاتن زين الدين، التي تعمل في قناة ”الحرة“ الأمريكية، وتعود للصحفي اللبناني الراحل راغد قيس، مؤسس حساب ”شرطة المشاهير“.

وربما تساهم هذه التسجيلات المسربة، في كشف ملابسات وفاته، حيث قال قيس في حديث لفاتن، إنه أُصيب بارتفاع حرارته، التي أدت إلى إصابته بفيروس قاتل، (لم يتم الإعلان عن اسمه)، حيث رقد في المستشفى قرابة الـ25 يومًا، لافتًا إلى أنه لا يستطيع الرد على هاتفه.

وفي تسجيل آخر، أكد الراحل راغد قيس، أنه التقط الفيروس، حيث تهكم على الوضع في لبنان، قائلًا: ”أدْ ما عنا بلبنان، البلد نظيف“، ويبدو أن هذا الفيروس هو الذي جعل صحته تتدهور.

وأشار إلى أنه أجرى عملية جراحية، مطالبًا بالصبر عليه حتى يتعافى، وأن صفحة ”شرطة المشاهير“ الخاصة به، ليس هو من يديرها في هذه الفترة لشدة مرضه.

ووسط حشد غفير من عائلته وأصدقائه المقربين، وعدد من النجوم، شُيّع جثمان راغد قيس، أمس الثلاثاء، من بلدته في كفر حيم، بمنطقة الشوف في لبنان، بحضور عائلته ومحبيه الذين لم يتوقفوا عن البكاء لحظة حضورهم مراسم الجنازة، وظهرت عليهم علامات الحزن والأسى.