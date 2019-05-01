راغد قيس مؤسس ”شرطة المشاهير“ يكشف إصابته بفيروس قاتل قبل وفاته (فيديو)

تداولت بعض الصفحات المهتمة بأخبار المشاهير والفنانين على مواقع التواصل الاجتماعي، تسجيلات صوتية مسربة، نسبتها للإعلامية فاتن زين الدين، التي تعمل في قناة ”الحرة“ الأمريكية، وتعود للصحفي اللبناني الراحل راغد قيس، مؤسس حساب ”شرطة المشاهير“.
وربما تساهم هذه التسجيلات المسربة، في كشف ملابسات وفاته، حيث قال قيس في حديث لفاتن، إنه أُصيب بارتفاع حرارته، التي أدت إلى إصابته بفيروس قاتل، (لم يتم الإعلان عن اسمه)، حيث رقد في المستشفى قرابة الـ25 يومًا، لافتًا إلى أنه لا يستطيع الرد على هاتفه.
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#عاجل و #خطير : انكشفت الحقيقة …بالصوت والدليل : اعلامية في قناة الحرة تسرب مقاطع صوتية للزميل المرحوم #راغد_قيس صاحب صفحة #شرطة_المشاهير تثبت من خلالها انه اصيب بجرثومة خطيرة ادت لوفاته كشفت الإعلامية #فاتن_زين_الدين، مذيعة في #قناة_الحرة، أنها كانت على تواصل مع #راغد_قيس طوال فترة مرضه، والذي أخبرها من خلال مقاطع صوتية بصوته تفاصيل حالته الصحية ووجوده في المستشفى منذ أكثر من شهر، وأنه كان يعتقد بإصابته بفيروس عادي سبب له ارتفاعًا في درجة الحرارة وسيشفى بعد أيام قليلة. وقالت الاعلامية زين الدين في تصريح لموقع الامارات نيوز ان ما حدث كان الأسوأ وهو إصابته بجرثومة تُسبب له تكسيرًا في خلايا الدم، والتي أودت بحياته في النهاية. وأكد أحد الخبراء في علم الجينات أن هذا الفيروس قد يُنقل متعمدًا إلى أي شخص. . • • • • . . . . . • • . • • • @j7fh . . شركة عبق الجمال كوزمتك . . .ضيفوهم ???????? . @j7fh @j7fh @j7fh . . . نصيحه مني الك ضيف البيج وشوفو كلشي جديد???????? @j7fh @j7fh @j7fh • • • • • #مجلة_كواليس #العراق #مشاهير_العراق #عراقيه # #iraq#منشن #بوراك #basra_live # #بغداد #بصرة #اربيل #دعم #تايم_سكوير#فيديوهات_مضحكه #فلو_للبيج❤️ #iraqi #مشاهير #مشاهير_العرب #عراقين #احبكم#غزل #عشق #save_the_iraqi_people . . . . صفحتنا الثانية @j7fh
وفي تسجيل آخر، أكد الراحل راغد قيس، أنه التقط الفيروس، حيث تهكم على الوضع في لبنان، قائلًا: ”أدْ ما عنا بلبنان، البلد نظيف“، ويبدو أن هذا الفيروس هو الذي جعل صحته تتدهور.
وأشار إلى أنه أجرى عملية جراحية، مطالبًا بالصبر عليه حتى يتعافى، وأن صفحة ”شرطة المشاهير“ الخاصة به، ليس هو من يديرها في هذه الفترة لشدة مرضه.
ووسط حشد غفير من عائلته وأصدقائه المقربين، وعدد من النجوم، شُيّع جثمان راغد قيس، أمس الثلاثاء، من بلدته في كفر حيم، بمنطقة الشوف في لبنان، بحضور عائلته ومحبيه الذين لم يتوقفوا عن البكاء لحظة حضورهم مراسم الجنازة، وظهرت عليهم علامات الحزن والأسى.