نسيكيرا أول امرأة في تنفيذية الفيفا

وتم اختيار نسيكيرا (46 عاماً) وهي رئيس اتحاد كرة القدم في بوروندي وعضوة باللجنة الأولمبية الدولية لعضوية اللجنة التنفيذية قبل عام مضى.

وحصلت نسيكيرا على 95 صوتاً متقدمة على الأسترالية مويا دود التي نالت 70 صوتاً و38 صوتاً حصلت عليهم سونيا بيان-ايمي وهي من جزر تركس وكايكوس.

وكانت دود وهي لاعبة سابقة في منتخب أستراليا ونائبة لرئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تعد مرشحة أقوى للمنصب.

وقال أحد كبار المشاركين في المؤتمر لرويترز "النظام بأكمله معيب منذ البداية وأشعر بخيبة أمل إزاء هذا القرار".

وأضاف "هذا الوضع منح ليديا افضلية ... لماذا لم يتم التصويت قبل عام مضى؟".

وتابع المصدر وهو أحد أعضاء اللجنة التنفيذية للفيفا قائلاً "كل ما قالته ليديا في اجتماع هو الشكر لأننا نهتم بكرة القدم النسائية".

وقال مسؤول إداري رفيع المستوى "بصراحة مويا دود وهي محامية ربما كانت خياراً أفضل خاصة في ظل عملية الاصلاح الجارية لكن بلاتر اختار نسيكيرا بنفسه العام الماضي وروعي الابقاء على الوضع الحالي لأسباب واضحة".