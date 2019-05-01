مديرو صناديق الشرق الأوسط يخططون لزيادة الاستثمار في الكويت والإمارات

أظهر استطلاع أجرته رويترز أن صناديق الشرق الأوسط تخطط لزيادة استثماراتها في الكويت والإمارات على مدار الأشهر الثلاثة المقبلة، بينما ستُبقي إلى حد كبير على انكشافها على بقية دول المنطقة عند المستويات الحالية.

وقال ستة من مديري الصناديق العشرة المشاركين في الاستطلاع إنهم سيزيدون استثماراتهم في الكويت. وارتفع مؤشر السوق الأول ببورصة الكويت 14.8 % هذا العام، متفوقة على جميع أسواق الخليج باستثناء السعودية.

وستقرر ”إم.إس.سي.آي“ الأمريكية لمؤشرات الأسهم هذا العام ما إذا كانت ستعدل تصنيف المؤشر الكويتي من وضع السوق المبتدئة الحالي لتدرجه على مؤشرها للأسواق الناشئة المستخدم علي نطاق واسع في عام2020.

ويقدر بعض المحللين أن مثل هذه الخطوة قد تجذب تدفقات بملياري دولار من الصناديق الخاملة.

وقال طلال السمهوري مدير إدارة الأصول في أموال، إنه سيبقي الاستثمارات في الكويت عند المستوى ذاته، لكنه أضاف أن شركته يمكنها بالفعل الاستفادة من تدفقات الأسواق الخاملة على بورصتي الكويت والسعودية.

وفي استمرار لاتجاه الأشهر السابقة، قال نصف مديري الصناديق إنهم سيعززون الاستثمارات في الإمارات.

وعلى الرغم من أن دبي كانت بين أسوأ أسواق العالم أداءً في العام الماضي، تعافت البورصة وارتفع مؤشرها 9.25 % منذ بداية العام بفضل نتائج قوية من شركات مرتبطة بإعمار العقارية.

وبالرغم من أن غالبية الصناديق قالت، إنها ستبقي على الاستثمارات في قطر عند المستوى ذاته، قال 40 % منها إنها ستخفضها.

وارتفعت بورصة قطر 0.59 % فقط منذ بداية العام لتصبح ثاني أسوأ بورصات الخليج أداءً بعد سلطنة عمان.

وقال ثمانية من مديري الصناديق العشرة المشاركين في الاستطلاع إنهم سيبقون على مخصصاتهم للسعودية ومصر وتركيا على حالها دون تغيير.

نتائج الاستطلاع

زيادة خفض إبقاء 1- هل تتوقع زيادة/خفض/إبقاء نسبة استثمارك في أسهم الشرق الأوسط في الأشهر الثلاثة المقبلة؟ 1 1 8 2- هل تتوقع زيادة/خفض/إبقاء نسبة استثمارك في أدوات الدخل الثابت في الشرق الأوسط في الأشهر الثلاثة المقبلة؟ 1 0 9 3- هل تتوقع زيادة/خفض/إبقاء نسبة استثمارك في الأسهم في الدول التالية في الأشهر الثلاثة المقبلة؟ – الإمارات العربية المتحدة 5 2 3 – قطر 0 4 6 -السعودية 1 1 8 – مصر 1 1 8 – تركيا 0 2 8 – الكويت 6 0 4

ملحوظة: المؤسسات التي شاركت في الاستطلاع هي: الريان للاستثمار وأموال قطر وبنك الإمارات للاستثمار والوطني للاستثمار وبنك رسملة الاستثماري وشرودرز لإدارة الاستثمار والواحة كابيتال وبنك الإمارات دبي الوطني والمستثمر الوطني وبيت الاستثمار العالمي.