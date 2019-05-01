بالفيديو والصور .. تعرف على آخر الطرق التي يستخدمها النجوم لتسويق أعمالهم

يتعرض بعض نجوم الوسط الفني إلى إصابات عمل خلال تصوير أعمالهم الفنية والبرامج التلفزيونية وآخرها المسلسلات التي تخوض السباق الرمضاني والأفلام السينمائية التي ستطرح في دور العرض خلال إجازة عيد الفطر ومنتصف العام الجاري.

ورغم الألم الذي يعانيه هؤلاء النجوم بسبب هذه الإصابات إلا أنهم يجدونها فرصة جيدة للترويج لأعمالهم، بل إن البعض قد يفتعلون إصابة بسيطة أو يروجون لها على أنها كبيرة لتحقيق هدفهم وهو تسويق العمل الذي يقومون بتنفيذه، من خلال تداول أخبارهم على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية، وهو ما يعد دعاية مجانية لهذه الأعمال.

وينفذ الفنان هذا الأمر من خلال نشر إصابته بنفسه عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي أو شركة الإنتاج أو على لسان أبطال العمل، ما يساعد في الخدمة الترويجية بشكل كبير للعمل المرتقب عرضه.

في التقرير التالي نرصد أبرز النجوم الذين تعرضوا لإصابة خلال تصوير أعمالهم الفنية خلال الفترة الأخيرة والمقرر عرضها خلال شهر رمضان الكريم أو موسم منتصف العام الخاص بالعروض السينمائية، وساهمت في الترويج لأعمالهم الفنية.

رغدة

خلال الساعات الماضية، تعرضت الفنانة السورية رغدة لوعكة صحية شديدة، عقب تصويرها حلقة من برنامج ”شيخ الحارة“، الذي حقق نجاحًا باهرًا خلال المواسم الماضية.

وذهب البعض إلى أن إعلان الإعلامية بسمة وهبة عن إصابة الفنانة رغدة هو عملية ترويجية ناجحة للبرنامج المقرر عرضه في رمضان المقبل، عبر شاشة ”القاهرة والناس“.

وتشارك رغدة أيضًا في مسلسل ”الضاهر“، المقرر عرضه على قناة ”حواس“ الإماراتية في رمضان، وهو بطولة الفنان محمد فؤاد، حسن يوسف، تامر عبدالمنعم، مادلين طبر، فريال يوسف، تأليف تامر عبدالمنعم وإخراج ياسر زايد.

وتدور أحداث المسلسل حول ضابط شرطة يعيش بمنطقة الضاهر، ويحظى باحترام من حوله بسبب مساعدته لهم ومواقفه الطيبة معهم، حتى يرتبط بعلاقة حب مع فتاة يهودية ويقع في الكثير من المواقف خلال أحداث العمل.

أحمد السقا

الفنان أحمد السقا تعرض لإصابة خلال تصويره مسلسل ”ولد الغلابة“ وظهر ذلك خلال الاحتفال بعيد ميلاد ابنته نادية.

وظهر السقا وقد وضع على يده اليسرى جبيرة نتيجة الإصابة التي تعرض لها أثناء تصوير مسلسله الجديد، الذي يخوض به السباق الرمضاني هذا العام والذي يشاركه بطولته إنجي المقدم وإدوارد وصفاء الطوخي.

كريم عفيفي

كما تعرض الفنان الشاب كريم عفيفي لإصابة خلال تصوير مسلسل ”فكرة بمليون جنيه“، مع الفنان علي ربيع، والذي يعرض خلال شهر رمضان 2019، الأمر الذي ساهم في نشر دعاية كبيرة للعمل بعد تداول أخباره في أغلب الصحف والسوشيال ميديا.

ونشر علي ربيع صورة له خلال تلقيه العلاج بعد إصابته بضربة شمس، خلال تصوير دوره في المسلسل.

وعلق علي ربيع على الصورة، قائلاً: ”جت سليمة.. الحمد الله كله يهون علشان فكرة بمليون جنيه، ألف سلامة يا كيمو.. ضربة شمس حلوة“.

كما يشارك كريم عفيفي في مسلسل ”ولد الغلابة“ الذي يعرض في رمضان أيضًا، مع الفنانين أحمد السقا ومحمد ممدوح.

أمير كرارة

ومع بداية تصوير الجزء الجديد من مسلسل ”كلبش“ أعلن الفنان أمير كرارة أنه تعرض لإصابة بالغة خلال تصوير فيلم ”هروب اضطراري“، والذي قدمه مع الفنان أحمد السقا، الأمر الذي اعتبره البعض ترويجًا لمسلسله الجديد، خاصة أن الفيلم تم عرضه في منتصف عام 2017.

وكشف أيضًا تعرضه لأزمة صحية نتيجة للضغوط في العمل وسافر إلى الخارج للعلاج منها، قائلًا: ”سعيت كثيرًا من أجل الحصول على ميعاد مع الطبيب وهو شهير جدًا وعراقي الجنسية، وكان ميعاد الجلسة (تلت) ساعة فقط ولكنها استمرت لمدة ساعتين ونصف“.

وأضاف: ”الطبيب أكد لي أنني لست مريضا، وأن ما أعاني منه هو مجرد وهم، وهناك حلان الأول هو أن أتناول أدوية مهدئة والثاني أن أقنع نفسي بأني لست مريضا“.

عمرو سعد

أما فيلم ”حملة فرعون“ فمشاهد الأكشن والتشويق به كبيرة وإصابة نجومة تؤكد أن الفيلم قوي ومن أقوى أفلام الأكشن، خاصة أنه يضم نجوم مصارعة عالميين.

وبالفعل تعرض بطل الفيلم عمرو سعد للإصابة، حيث شارك عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير ”انستغرام“ مقطع فيديو أثناء تلقيه العلاج بعد إصابته في الكتف خلال تدريبه على مشاهد الأكشن في فيلم ”حملة فرعون“ المقرر عرضه في إجازة عيد الفطر المبارك المقبلة.

وعلق سعد قائلًا: ”الحمد لله على كل حال، إصابة فى مفصل الكتف أثناء التدريب على مشاهد عنيفة جدًا في حملة فرعون. دعواتكم“.

محمود عبد المغني

وكذلك الفنان محمود عبد المغني تعرض أيضًا لإصابة في وجهه أثناء تصوير مشاهده في فيلم ”حملة فرعون“.

ونشر عبدالمغني صورته عبر حسابه على موقع ”Instagram“، ويظهر على وجهه آثار جروح متفرقة كادت تصيب عينه.

وعلق على إصابته أثناء التصوير، موضحًا أن عينه لم يلحقها أذى رغم انتشار الجروح حولها، وكتب: ”فعلا العين عليها حارس، ربنا ستر الحمد لله“.

سوزان نجم الدين

وخلال تصوير مسلسل ”ابن الأصول“ تعرضت الفنانة سوزان نجم الدين لوعكة صحية كبيرة، والتي تشارك النجم حمادة هلال في العمل المقرر عرضه رمضان المقبل.

ونقلها فريق العمل على الفور إلى المستشفى، حيث خضعت لبعض التحاليل والفحوصات.

وقال الفريق الطبي إنها تحتاج لراحة تامة لتستأنف تصوير الباقي من مشاهدها خلال الأيام القادمة.

أحمد فهمي

فيما توقف تصوير مسلسل ”الواد سيد الشحات“، في وقت سابق، لعدة أيام بسبب إصابة الفنان أحمد فهمي، حيث تعرض لخلع في إصبع يده اليمنى وقطع في الوتر، ودخل المستشفى لإجراء الفحوصات اللازمة لتحديد حجم الإصابة.

ويشارك في بطولة المسلسل هنا الزاهد، محمد عبدالرحمن، إضافة إلى ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف على الحلقات مثل أكرم حسني، بيومي فؤاد، أحمد فتحي، محمد ثروت، والعمل من تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، وإخراج أحمد الجندي.

محمد إمام

كما تعرض أيضًا الفنان محمد إمام لحادث أثناء تصويره فيلم ”لص بغداد“ المقرر عرضه منتصف العام.

وأصيب محمد إمام بكدمات متفرقة في جسده، إذ كان يقود دراجة بخارية، ويقفز بها من مكان مرتفع عن الأرض بإحدى المناطق بمدينة 6 أكتوبر.

فيلم ”لص بغداد“ بطولة محمد عادل إمام وياسمين رئيس ومحمد عبد الرحمن وفتحي عبد الوهاب، ومن إخراج أحمد خالد موسى.

أحمد عز

كما نشر الفنان أحمد عز، عبر حسابه الشخصي على موقع ”انستغرام“، صورة يكشف بها عن إصابته في وجهه أثناء تصوير فيلم ”الممر“ المقرر عرضه يونيو المقبل.

وعلق عز على الصورة قائلاً: ”إصابة عمل“، ونالت الصورة تعاطف محبي وجمهور عز.

الفنان أحمد عز شارك في فيلم ”الممر“، قصة وإخراج شريف عرفة، وحوار أمير طعيمة.

ويرصد ”الممر“ إحدى بطولات سلاح الصاعقة بالقوات المسلحة.

كريم فهمي

أما الفنان كريم فهمي فيعد صاحب النصيب الأكبر من هذه الخسائر، خاصة أنه نجا بأعجوبة من الموت خلال تصوير أحداث مسلسله الرمضاني الماضي ”أمر واقع“.

ونشر كريم، عبر صفحته الرسمية على موقع ”انستغرام“، فيديو له خلال تعرضه للحادث الخطير، حيث كان على دراجة نارية قبل أن يسقط منها على سرعة عالية.

وعلق الفنان الشاب على الواقعة، قائلاً: ”أنا بصور مشهد من مشاهد الأكشن في مسلسل أمر واقع، حادثه حقيقية.. كانت جامدة جدًا.. الحمد لله ربنا سترها“.

ونشر صورة أخرى لإصابة أيضًا، خلال تصوير نفس المسلسل ”أمر واقع“، حيث تعرض لإصابة في قدمه.

وعلق عليها: ”مرة أخرى حادث في أثناء تصويري لأحد مشاهد مسلسل أمر واقع، الغريبة أن في نفس الصباع المشروخ ونفس الركبة.. سبحان الله.. قدر الله ماشاء فعل.. الحمد لله“.

سيرين عبدالنور

اضطر المخرج سامر البرقاوي إلى تأجيل المشاهد النهائية للفنانة سيرين عبد النور، في مسلسل ”الهيبة 3“ والذي تقوم ببطولته أمام النجم تيم الحسن، وذلك بعد إصابتها بالتهابات شديدة في الأحبال الصوتية أفقدتها القدرة على الكلام.

وانتهى المخرج سامر البرقاوي من تصوير كافة مشاهد الجزء الثالث من المسلسل في بيروت، بعد تعافي ”عبد النور“ ليكون أول الأعمال الرمضانية التي انتهى صناعها من تصويرها قبل حلول شهر رمضان.

مي الغيطي

كما تعرضت الفنانة مي الغيطي لعدة إصابات أثناء تصويرها مسلسل ”زودياك“، لوجود مشاهد أكشن كثيرة، حيث أصرت على تنفيذها بنفسها دون الاستعانة بدوبلير، ما أدى إلى إصابتها في منطقة الظهر.