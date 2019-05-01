الذهب ينزل بعد مكاسب الأسهم الأمريكية

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، بعد مكاسب الأسهم الأمريكية الليلة الماضية في حين يسود الهدوء معظم أسواق آسيا بسبب عطلة عيد العمال وقبل قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن تحديد أسعار الفائدة الذي تترقبه الأسواق عن كثب.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1278.92 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة الـ 0630 بتوقيت غرينتش. بينما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة 0.4 % إلى 1280.70 دولار للأوقية.

وارتفعت الأسهم العالمية أمس الثلاثاء بعد أن اتفق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع قادة الديمقراطيين على إنفاق تريليوني دولار على البنية التحتية.

ومن العوامل التي قد تضعف إغراء الذهب كملاذ آمن، بدء جولة محادثات بين الصين والولايات المتحدة في بكين اليوم سعيًا لإنهاء الحرب التجارية المريرة بينهما.

ونزل السعر الفوري للفضة 0.4 % إلى 14.88 دولار للأوقية في حين فقد البلاتين 0.6 % ليسجل 880.75 دولار.

وهبط البلاديوم 0.9 % إلى 1375.55 دولار للأوقية.