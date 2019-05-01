ترامب والديمقراطيون يتفقون على إنفاق تريليوني دولار على البنية التحتية

اتفق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعماء الديمقراطيون في الكونغرس على إنفاق تريليوني دولار على الطرق والجسور ومحطات الكهرباء والمياه وشبكات الإنترنت، تاركين التفاصيل الشائكة الخاصة بكيفية تمويل الخطة إلى اجتماع آخر يعقد بعد ثلاثة أسابيع.

واجتمع الجانبان في البيت الأبيض ووصفا المناقشات بينهما بالإيجابية، لكن أجواء التعاون بين الحزبين قد لا تستمر طويلاً.

ويعارض الجمهوريون إلغاء تخفيضات ضريبية أعلنها ترامب في إطار تشريع للإصلاح الضريبي، وهي الفكرة التي طرحها الديمقراطيون، الذين سبق أن عارضوا الإصلاحات كوسيلة لتمويل خطط البنية التحتية.

وقال لاري كودلو، أكبر مستشار اقتصادي لترامب، إن الرئيس لم يقرر بعد ما إذا كان سيدعم زيادة ضريبة الوقود لتمويل الخطط.

ووصف البيت الأبيض اجتماع ترامب مع رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي، وزعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر، بأنه ”ممتاز ومثمر“، وقال إن اجتماعًا آخر سيعقد بعد 3 أسابيع.