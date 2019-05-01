محمد رمضان وحمادة هلال أبرزهم.. نجوم حافظوا على تواجدهم في رمضان 2019 للعام الثاني على التوالي (صور)

رغم خروج العديد من الأعمال الدرامية، من السباق الرمضاني 2019، وقلة الأعمال المقدمة وضيق الوقت، إلا أن عددًا من نجوم الوسط الفني، حافظوا على تواجدهم في السباق الرمضاني المقبل، للعام الثاني على التوالي.

والتقرير الآتي يرصد أبرز النجوم الذين حافظوا على تواجدهم خلال السباق الرمضاني للعام الثاني على التوالي رغم المنافسة الشرسة وتعسر بعض شركات الإنتاج.

ياسر جلال

وسط تفاؤل كبير، يحافظ الفنان ياسر جلال على تواجده خلال السباق الرمضاني الحالي للعام الثالث على التوالي، مع فريق عمله الجديد ”لمس أكتاف“ والذي يجسد خلاله شخصية مصارع سابق، يدعى أدهم، ويتورط في أعمال إجرامية، ويقرر التوبة رغبة في عيش حياة آمنة مستقرة، إلا أنه يُطارد من عصابات ورجال المافيا.

المسلسل بطولة فتحي عبد الوهاب، حنان مطاوع، إيمان العاصي، محمد عز، أروى جودة، سمر مرسي، تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين النباوي، وإنتاج «سينرجي».

وحقق جلال نجاحًا كبيرًا في بطولته الأولى «ظل الرئيس» في رمضان 2017، وتلاه «رحيم» في رمضان الماضي بعد سنوات من أداء الأدوار الثانية.

أمير كرارة

حافظ الفنان أمير كرارة أو ”سليم الأنصاري“ على تواجده أيضًا للعام الثالث على التوالي، ويسعى هذا الموسم لجذب مشاهديه، لمتابعة الجزء الجديد من ”كلبش“.

وتدور أحداث الجزء الثالث من ”كلبش“ حول تقديم سليم الأنصاري استقالته من وزارة الداخلية إلى اللواء ”جلال خطاب“، ولكن الأخير يعترض بشدة على هذا الطلب، وفي نهاية الأمر وبعد إلحاح يرضخ لطلب الاستقالة، ويتجه ”سليم“ بعد ذلك لتأسيس شركة أمن، ويشاركه ”أكرم صفوان“.

وشهدت أحداث الحلقة الأخيرة من ”كلبش 2“ العام الماضي، تعرض سليم الأنصاري لهجوم مسلح على يد عناصر إرهابية، إذ أعلنت وزارة الداخلية عن وفاته وأقامت له عزاء، ولكنها كانت خدعة من جانبهم ليظهر مجددًا في نهاية الحلقة بلوك مختلف.

محمد رمضان

فيما يخلع النجم محمد رمضان ثوبه الصعيدي الذي أطل به على جمهور دراما رمضان العام الماضي من خلال مسلسل ”نسر الصعيد“، ويلعب على وتر التشويق والإثارة الدرامية في مسلسل ”زلزال“ بالشهر الكريم.

ويشارك رمضان في بطولة المسلسل، الفنانة المصرية حلا شيحة التي تعود إلى التمثيل للمرة الأولى بعد غياب 12 عامًا.

علي ربيع

يعيد الفنان علي ربيع تجربته في البطولة المطلقة، التى قدمها العام الماضي في ”سك على إخواتك“، بفريق العمل ذاته، والفكرة ذاتها تقريبًا، ولكن بأحداث جديدة.

ويطل ربيع في العام الحالي بشخصية طالب بكلية الهندسة في مسلسل ”فكرة بمليون جنيه“ إذ يرث مبلغ مليون جنيه عن أحد أقاربه، فيبدأ في تحقيق أمنيته وهوايته في أن يصبح مخترعًا مشهورًا، ويقرر بعدها إنفاق المبلغ على الاختراعات، ويبدأ في رحلة البحث عن المخترعين الجدد لمساعدتهم أيضًا.

مصطفى خاطر

يطل الفنان مصطفى خاطر من نافذة الكوميديا في ثاني بطولاته الدرامية للعام الثاني على التوالي، إذ قدم في العام الماضي ”ربع رومي“ والذي دارت أحداثه حول التعرّض للعنة الفراعنة بسبب بردية وجدها والده في إحدى المقابر الأثرية، التي حولته إلى فأر وخروف وبعض الحيوانات الأخرى، ويحاولون البحث عن حل لهذا الأمر في إطار كوميدي.

وفي قصة مختلفة يجسد خاطر في ”طلقة حظ“ هذا العام، شخصية موظف حكومي يتعرض لحادث يغير من حياته ويقلبها رأسًا على عقب، وتتصاعد الصراعات في إطار كوميدي مختلف.

هاني سلامة

يخوض الفنان هاني سلامة سباق مسلسلات الدراما الرمضانية هذا العام بمسلسل «قمر هادي»، بعدما حجز لنفسه مقعدًا في زحام أعمال الشهر الكريم عقب نجاح ”فوق السحاب“ العام الماضي.

حمادة هلال

يعود الفنان حمادة هلال إلى جمهوره في رمضان المقبل من خلال مسلسل ”ابن أصول“ بعد تقديمه العام الماضي ”قانون عمر“.

وبدور ”هشام“ يقود هلال فريق مسلسل ”ابن أصول“ فهو من عائلة ثرية يعمل في تجارة الألماس مع والدته، يُصاب بهلاوس ويظن أن بعض الأشخاص يحاولون قتله، ويسعى لإقناع عائلته بما يعتقد، ويتزوج من 3 نساء خلال الأحداث وتحدث معه بعض المفارقات الكوميدية وبعدها يندم على زواجه.

مصطفى شعبان

يواصل الفنان مصطفى شعبان، الظهور للموسم الثاني على التوالي، لإثبات نجوميته، بعد نجاحه العام الماضي في الخروج من لعنة ”المزواج“ بمسلسل ”أيوب“.

ويستعد شعبان لإنهاء تصوير ”أبو جبل“ الذي يخوض به المنافسة الدرامية، ويدخل خلاله في صراعات مع عائلته وإخوته خاصة بعد وفاة أطفاله الثلاثة ووالده حسن حسني ويبدأ رحلة البحث عن القاتل على مدار الحلقات حتى يدخل السجن، وتتوالى الأحداث.

مي عز الدين

كما تجسّد الفنانة مي عز الدين شخصيتين داخل أحداث مسلسلها الجديد ”البرنسيسة بيسة“ بعد نجاحها في بطولة ”رسايل“ العام الماضي.

دينا الشربيني

تحافظ -أيضًا- دينا الشربيني على تواجدها من خلال بطولتها الدرامية الثانية ”زي الشمس“ بعد تقديمها قصة مشوقة في ”مليكة“ العام الماضي.

وتدور أحداث المسلسل الجديد في إطار تشويقي مثير إذ يتعرض شقيق المحامية ”دينا الشربيني“ إلى القتل على يد أحد الأشخاص المجهولين، فتبدأ شقيقته في البحث عن قاتله، وتُشير أصابع الاتهام لتورط العديد من المقربين له، وذلك بمشاركة النجوم: أحمد السعدني وأحمد داوود وسوسن بدر.

حسن الرداد

من باب الكوميديا، يحافظ الفنان حسن الرداد على ظهوره للعام الثاني على التوالي، من خلال مسلسل ”الزوجة 18″، بعدما نجح العام الماضي بمسلسل ”عزمي وأشجان“.

ويجسد الرداد دور مصمم أزياء متعدد العلاقات النسائية، يتزوج أكثر من مرة، ويشاركه البطولة نسرين أمين، رجاء الجداوي، محمد ثروت، بدرية طلبة، ملك قورة، بيومي فؤاد، محمد سلطان وعدد من ضيوف الشرف.

إيمي سمير غانم

تنافس إيمي سمير غانم زوجها في كوميديا رمضان 2019 بمسلسلها الجديد ”سوبر ميرو“ وتجسد فيه شخصية البطلة الخارقة وتعمل صحفية في إحدى المجلات الصحفية، وتمر بالعديد من المواقف الكوميدية.

المسلسل يشارك فيه حمدي الميرغني وبيومي فؤاد ومحمد ثروت، وهو من تأليف أحمد محيي ومحمد المحمدي وإنتاج أحمد السبكي وإخراج وليد الحلفاوي.