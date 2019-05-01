الفنان سمير صبري يروي لـ ”إرم نيوز“ كيف نجا من حادث مروع

كشف الفنان المصري سمير صبري تفاصيل نجاته من حادث مروع على إحدى الطرق وسط المدينة بمحافظة الجيزة، مشيرًا إلى أنه تعرض لكدمات متفرقة في جسده.

وقال لـ ”إرم نيوز“: ”فوجئت بسيارة تصطدم بسيارتي من الخلف بسرعة كبيرة، فاصطدمت سيارتي بسيارة أخرى من الأمام، وكادت السيارة تنقلب بي“.

وأضاف صبري: ”تعرضت لبعض الكدمات والجروح في مناطق متفرقة من جسدي، خاصة قدمي التي أجريت بها عملية جراحية منذ فترة ثم عدت إلى منزلي بعد تلقي الإسعافات اللازمة“.

من جانب آخر، كشف سمير صبري عن جديده الفني، لافتًا إلى أنه سيقدم في شهر رمضان المقبل فوازير ”الحكاية والرواية“ على إذاعة الأغاني.

وتابع: ”كما أشارك الفنان محمد سعد في بطولة فيلمه الجديد محمد حسين المقرر عرضه في موسم عيد الفطر المبارك“.