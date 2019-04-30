الفنانة السورية رغدة تكشف تفاصيل أزمتها الصحية

كشفت الفنانة السورية، رغدة، عن تطورات حالتها الصحية بعد تعرضها لوعكة أثناء تصوير حلقة من برنامج ”شيخ الحارة“ تقديم الإعلامية بسمة وهبة، والمقرر عرضه في رمضان المقبل.

وقالت الفنانة رغدة في تصريح خاص لـ“إرم نيوز“: ”أنا بخير الآن وحالتي مستقرة، عانيت أثناء التصوير من ارتفاع في ضغط الدم وشعرت بدوران“.

وأضافت: ”أجريت بعض التحاليل الطبية بعد التصوير، للاطمئنان على حالتي، والحمد لله أشعر بتحسن كبير“.

وتابعت: ”لا أعلم ما إذا كانت تلك الحالة التي انتباتني بسبب ضغوط الأسئلة في البرنامج أم أنها أمر طارئ، ولكن لا أنكر أنني كنت غاضبة بعض الشيء، مثل أي فنان يحضر هذه النوعية من البرامج التي تعتمد على استجواب النجوم وتصيد الأخطاء“.

وكانت بسمة وهبة، مقدمة البرنامج، أعلنت عن كواليس ما حدث، من خلال صورة لها نشرتها عبر حسابها على ”إنستغرام“، برفقة رغدة، وهما في كواليس تصوير الحلقة، مؤكدًة أن الفنانة السورية تحتاج للدعاء.

وأرفقت الإعلامية تعليقًا على الصورة قالت: ”ألف سلامة عليك وربنا يقومك بالسلامة، برجاء الدعاء للفنانة رغدة التي أصيبت بوعكة صحية تحتاج الدعاء“.

وتابعت مقدمة ”شيخ الحارة“، قائلًة: ”سلامتك من الآه، والله يا جماعة ما جيت جنبها ده أنا حتى دلعتها في الحلقة لأنها كانت تعبانة وصعبت عليّ“.