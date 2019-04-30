ترامب يقاضي دويتشه بانك لمنعه من كشف سجلاته المالية للكونغرس

سجّل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قضية في محكمة الضاحية الجنوبية بنيويورك ضد مصرفي دويتشه بانك وكابيتال ون، في محاولة لمنعهما من التجاوب مع الكونغرس في لجانه التي تشكلت لاستقصاء الأوضاع المالية لترامب وعائلته.

وقالت صحيفة ”يو أس توداي“، أن هذين البنكين كانا قدّما قروضاً وتسهيلات لترامب وعائلته، وبهذه الصفة طلب منهما الكونغرس التعاون في الوصول إلى الحقائق الرقمية في أوضاع عائلة ترامب قبل أن يصل إلى البيت الأبيض.

وأضافت أن الدعوى التي سجّلها محامو ترامب مساء أمس الاثنين، لا يراد منها كسب أي قضايا وإنما منع البنكين من التعاون مع الكونغرس، وإعاقة جهود نواب الحزب الديمقراطي باستقصاء أوضاعه المالية، بدعوى أن هذه الاستقصاءات غير قانونية

وكان دويتشه بانك أبلغ ترامب في الـ 17 من أبريل أنه تلقى من الكونغرس طلبًا للتعاون في كشف ما لديه من معلومات وأرقام حول المعاملات المالية للرئيس ترامب وعائلته وشركائه، وأنه سيقدم هذه المعلومات في السادس من مايو

وتأتي هذه ”الألعاب السياسية“ بين ترامب ونواب الحزب الديمقراطي في سياقات السعي داخل الكونغرس للنيل من ترامب، وربما إزاحته من البيت الأبيض من خلال تحقيقات أجرتها وتجريها العديد من اللجان التي تستقصي شبهات علاقة ترامب مع الروس أو في سجلاته المالية مع البنوك التي كانت أقرضت مشاريعه العقارية والترفيهية.