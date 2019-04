السعودية بدور البراهيم تبكي بعد اتهامها بالترويج للشذوذ (فيديو)

View this post on Instagram

تصاعدت أزمة السعودية بدور البراهيم، إحدى مشاهير تطبيق "سناب شات"، بعد قرار هيئة الغذاء والدواء بالمملكة العربية السعودية، إغلاق محلها الخاص، لاتهامها بالترويج للشذوذ الجنسي، من خلال إحدى المنتجات. وشاركت "البراهيم"، متابعيها بمقطع فيديو جديد، بثته عبر حسابها على تطبيق "سناب شات"، تعتذر فيه للمرة الثانية، عمّا بدر منها خلال الترويج لمنتج زيت مساج، قال الجمهور بشأنه إنه يحمل "إيحاءات جنسية". وأكدت بدور البراهيم، في الفيديو، أن ما تعرضت له ظلم كبير، معلقة على إغلاق محلها: "اسألوا هيئة الغذاء والدواء، ولا أحد يشمت على الشركة ولا عليّ".