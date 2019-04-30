السعودية بدور البراهيم تبكي بعد اتهامها بالترويج للشذوذ (فيديو)

تصاعدت أزمة السعودية بدور البراهيم، إحدى مشاهير تطبيق ”سناب شات“، بعد قرار هيئة الغذاء والدواء بالمملكة العربية السعودية إغلاق محلها الخاص، لاتهامها بالترويج للشذوذ الجنسي من خلال أحد المنتجات.

وشاركت ”البراهيم“ متابعيها بمقطع فيديو جديد بثته عبر حسابها على تطبيق ”سناب شات“، تعتذر فيه للمرة الثانية عمّا بدر منها خلال الترويج لمنتج زيت مساج، قال الجمهور بشأنه إنه يحمل ”إيحاءات جنسية“.

وأكدت بدور البراهيم، في الفيديو، أن ما تعرضت له ظلم كبير، معلقة على إغلاق محلها: ”اسألوا هيئة الغذاء والدواء، ولا أحد يشمت على الشركة ولا عليّ“.

وتابعت: ”لا أحد يلصق الموضوع فيني، جدول إعلاناتي ماشي ولله الحمد، الحمد لله الرزق من الله مو بيكم“.

وأكدت بدور البراهيم في مقطع الفيديو: ”لدي يقين وإيمان أن الله معي ويعرف نيتي، وأهلي ومتابعيني يعرفون نيتي“، ثم أجهشت بالبكاء قائلة: ”أبكي من الظلم الذي تعرضت له، بس عادي أنام مظلومة ولا أنام ظالمة“.

وردت على منتقديها، قائلة: ”يطلع الكلام اللي يبونه ويبون يوصلونه للعالم، إن الفتاة السعودية تقصد كده، لأ البنت السعودية مؤدبة ومحترمة، ومسلمة قبل كل شيء، ولا ترضى بما تقولونه، تجيبون مقاطع وتركبونها على كيفكم“.

واختتمت: ”حسبي الله ونعم الوكيل، ربي معي، ونيتي ودعاء أمي سيخرجونني من هذه المحنة“.

وكانت بدور البراهيم قد بثت مقطع فيديو قبل يومين، أكدت فيه أن النيابة العامة استدعتها لما بدر منها بسبب إعلان تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عن زيت مساج، مؤكدة أنها فُهمت خطأ، واعتذرت لكافة أفراد المجتمع سواء في السعودية أو بالعالم العربي.

بعد مقطع "موتوا قهر".. #بدور_البراهيم" تعتذر بعد استدعاء #النيابة_العامة والتحقيق معها بسبب إعلان "المساج الجنسي" pic.twitter.com/jj2c93eKYQ — Ruba Aga (@rubaagaa) April 29, 2019

يُذكر أن الفتاة السعودية أثارت موجة غضب واسعة في المملكة باستخدامها كلمات اعتبرها ناشطون دعوة للشذوذ، ودشن سعوديون وسمين شنوا فيهما هجومًا عنيفًا على البراهيم، واتهموها بإثارة الغرائز والتحريض على الفجور مطالبين بمحاسبتها.