قناة ”سكاي نيوز عربية“ تتسلح بالتكنولوجيا في تطويرها الأكبر منذ انطلاقتها 2012 ‎

كشفت قناة سكاي نيوز عربية، عن أكبر عملية تطوير لها منذ انطلاقتها في العام 2012 بإزاحة الستار عن دورة برامجية جديدة، ومحتوى إعلامي مبتكر، باستخدام أحدث التقنيات الرقمية والبث التلفزيوني، وأعلنت انضمام مجموعة من الوجوه الإعلامية الجديدة إلى شاشتها.

القناة أسست أحدث غرفة أخبار في منطقة الشرق الأوسط بتقنيات بث مرئي متطور كالواقع الافتراضي“ VR “ والواقع المعزز“AR“ والتي تتفاعل مع مقدمي البرامج والضيوف وتضعهم في عالم افتراضي لجعل المشاهد أقرب إلى ما يكون إلى معايشة الحدث.

ودشنت ”سكاي نيوز“ قسمًا لإنتاج الأفلام الوثائقية لتقديم مجموعة من الوثائقيات، تقول إنها ستركز على نقل الصورة الكاملة من جميع أنحاء المنطقة مع تحليل للشخصيات والتفاصيل المتعلقة بأحداث المنطقة والعالم.