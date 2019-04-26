مشهد جريء من مسلسل سعودي يثير الجدل بعد سنوات من عرضه (فيديو)

عاد مشهد من مسلسل سعودي شهير للتداول مجددًا في مواقع التواصل الاجتماعي، الجمعة، وسط انتقادات حادة لجرأته، ومطالب بمحاسبة المسؤولين عن عرضه في قنوات سعودية حكومية وخاصة، رغم كونه يعود لسنوات.

وتداول مغردون سعوديون في موقع ”تويتر“ مقطع فيديو جريئًا للفنانة البحرينية أميرة محمد، من مسلسل ”سكتم بكتم“ السعودي، الذي لعبت فيه دور فتاة ”مسترجلة“ ترتبط بعلاقة مع فتاة أخرى.

وكانت الحلقة 13 من الجزء الرابع من المسلسل الذي قدمه الفنان السعودي المعروف فايز المالكي، قد أثارت ردود فعل مختلفة عند عرضها عام 2013، فبينما أشاد بها البعض لتسليط الضوء على ظاهرة الفتيات المسترجلات أو ما يعرفن باسم ”البويات“ في دول الخليج، انتقد فريق آخر طريقة عرض ومعالجة الموضوع.

ونشر مغرد سعودي يدعى محمد بن عبدالعزيز، ويحظى بمتابعة كبيرة في موقع ”تويتر“، المقطع في حسابه، وكتب معلقًا وموجهًا لوزير الإعلام السعودي تركي شبانة: ”هل يعقل أن ينقل التلفزيون مثل هذا الحوار الذي ستشاهده بناتنا وأولادنا، إعلامنا يتجه إلى الهاوية“.

هل يعقل ان ينقل التلفزيون مثل هذا الحوار ‼️

والذي سيشاهده بناتنا وأولادنا‼️

إعلامنا يتجه الي الهاوية

⁦@TurkiAlshabanah⁩ pic.twitter.com/RrQquL1103 — MBS???????? محمد بن عبدالعزيز (@506MBS) April 25, 2019

وانهالت الردود على المغرد السعودي، فور نشر الفيديو الجريء، بتعليقات يطالب غالبية أصحابها بمحاسبة المسؤولين عن عرض المسلسل، وإيقاف عرضه فورًا، فيما لو كان يعرض حاليًا على القنوات السعودية.

ويقول غالبية المعلقين: إن المشهد يحرّض على الشذوذ الجنسي بدلًا من أن يعالج حالات محدودة لفتيات مسترجلات، بجانب عدد أقل دافع عن المسلسل وبطله فايز المالكي، وأثنى على تصديه لظاهرة ”البويات“ وطرح حلول لها.

وقالت الكاتبة والمدونة السعودية، سارة علي آل الشيخ، في تعليق على المشهد: ”مشهورة تايلند بالانحراف والشذوذ.. وما يعرض في قنواتنا ليس بعيدًا عنهم.. أتمنى أن ينظف إعلامنا وقنواتنا من المسلسلات والأفلام الهابطة.. أنتم أبعد ما يكون عن الرؤيا التي رسمها ولي العهد لشعبه، وأقرب ما يكون إلى سلوك المنحرفين والشواذ ودعمهم من خلال عرض مثل هذه التوافه“.

وأضافت في تغريدة أخرى: ”رسالة لإعلامنا النائم.. مناقشة القضايا الحساسة تكون بالتلميح وليس بالتحريض، ما رأيناه هنا هو تحريض وتشجيع على هذا الفعل المشين، هنالك فرق بين إبراز القضية بشكل يجعلها مشينة ومقززة وبين طريقة عرضها وكأنها شيء معتاد بالمجتمع، استيقظوا!“.

مشهورة تايلند بالانحراف والشذوذ.. وما يعرض في قنواتنا ليس بعيد عنهم.. اتمنى أن ينظف اعلامنا وقنواتنا من المسلسلات والافلام الهابطة.. أنتم ابعد ما يكون عن الرؤيا التي رسمها ولي العهد لشعبه واقرب ما يكون إلا سلوك المنحرفين والشواذ

ودعمهم من خلال عرض مثل هذه التوافه https://t.co/8OFjlmJNJB — Sara Ali Al – Sheikh ???????? (@saaraali_14) April 26, 2019

رسالة لإعلامنا النائم.. مناقشة القضايا الحساسة تكون بالتلميح وليس بالتحريض، ما رأيناه هنا هو تحريض وتشجيع على هذا الفعل المشين، هنالك فرق بين إبراز القضية بشكل يجعلها مشينة ومقززة وبين طريقة عرضها وكأنها شيء معتاد بالمجتمع، استيقظوا! https://t.co/sxTQW8I002 — Sara Ali Al – Sheikh ???????? (@saaraali_14) April 26, 2019

ولعبت الممثلة البحرينية أميرة محمد شخصية البنت المسترجلة ”البوية“، وظهرت مرتدية ثوبًا وشماغًا واختارت اسم بدر لشخصيتها، قبل أن تعود إلى شخصيتها الأنثوية ”دليّل“ بعد مساعدة زوجها لها واستعانته بطبيب نفسي وداعية.

وكان مسلسل“سكتم بكتم“ عرض قبل سنوات بعدة أجزاء على القناة السعودية الأولى وقناة ”روتانا خليجية“، دون أن يغيب عن بعض حلقاته حذف مشاهدة جريئة.