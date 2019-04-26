فيفي عبده تكشف كواليس مسلسل ”مملكة الغجر“ (فيديو إرم)

كشفت الممثلة والراقصة المصرية فيفي عبده، كواليس مشاركتها في مسلسل ”مملكة الغجر“ المقرر عرضه في دراما شهر رمضان المقبل.

وقالت فيفي في لقاء خاص مع ”إرم نيوز“: ”أجسد دور غجرية، العمل مرهق، ولكن ما يرهقني أكثر هو شعوري بأنني مثل الطفلة التي ستدخل الامتحان، في كل عمل أشارك به“.

وأضافت الفنانة المصرية أنها ”سعيدة للغاية بالديكور والإخراج والإضاءة، وجميع الممثلين المشاركين في العمل يقومون بدورهم على أكمل وجه“.

وعن ضربها لابنتها المشاركة معها في المسلسل، قالت: ”عندما يطلب مني أن أضرب الشخص الذي يقف أمامي يجب أن أنفذ على الفور، وأن يكون الضرب حقيقيًا وطبيعيًا، مثلما فعلت مع أحمد زاهر في مسلسل الحقيقة والسراب“.

وأوضحت بقولها: ”شخصيتي في العمل قوية، ومنذ زمن لم أقدم هذه الشخصية، بعد مسلسل الحقيقة والسراب بالتحديد“.

وعن تعاونها لأول مرة مع الفنانة حورية فرغلي، أشارت عبده إلى أنها ”سعيدة جدًا بالتعاون معها، وأنا أحبها للغاية، حتى قبل أن أعمل معها، أتمنى لها التوفيق دائمًا“.