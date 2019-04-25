الشاعر الكويتي سلطان الأسيمر: والدي لم يعلم أنني شاعر إلا بعد ”المليون“ (فيديو)

قال الشاعر الكويتي سلطان الأسيمر إن والده لم يعلم أنه شاعر إلا عندما شارك في مسابقة ”شاعر المليون”.

وأوضح خلال تواجده ضيفًا على برنامج ”طارق شو“، المذاع على قناة ”روتانا خليجية“، ويقدمه الإعلامي طارق الحربي، أن العائد المادي الذي كسبه من البرنامج اشترى به منزلاً.

وأشار الشاعر الكويتي إلى أنه من عائلة تنتمي إلى الشعر، فوالده وشقيقه شاعران، كذلك كان يسعى إلى تجديد الإرث في العائلة.

وأوضح الشاعر الكويتي أنه شارك في مسابقة ”شاعر الملوك“ مرتين ووصل إلى المرحلة النهائية بالمسابقة في المرة الثانية وحصد خلالها المركز الرابع، لكن، في المرة الأولى لم ينافس على النهائيات، فضلًا عن أنه شارك أيضًا في برنامج ”فرسان القصيد“ ووصل إلى المرحلة قبل النهائية.