تسريب صور الصاروخ الصيني السري الذي يمكنه دك الدفاعات الأمريكية (صور)

كشفت صور مسربة على شبكة الإنترنت نظام الصاروخ الصيني فائق السرعة، والذي تبلغ سرعته أكثر من 11 ألف ميل في الساعة لتخطي دفاعات الجيش الأمريكي.

ومن المتوقع أن تقلق الصور المسربة لصاروخ ”جيا جنغ رقم 1“ قادة دفاع الولايات المتحدة ، بعد أن تسربت صوره إلى الإعلام الصيني.

وبحسب صحيفة ”ذا صن“ البريطانية، تظهر الصور نموذجًا أوليًا من الصاروخ البالغ طوله 8.7 متر ويزن حوالي 4 أطنان وتصل سرعته إلى 11509 أميال في الساعة.

ومن الصور يبدو أن الصاروخ مزود بنظام دفع يدعى ”سكرام جيتس“ يمكّنه من الاندفاع بسرعة أعلى من الصوت، ويشير الخبراء إلى أنه من الناحية النظرية يمكن أن تصل سرعة الصاروخ القصوى إلى 15 ماخًا، أي أكثر من 15 ألف ميل في الساعة.

وتزعم التقارير المسربة أن الصاروخ يمكنه التحليق على ارتفاع 15 ميلًا، وأنه قد تم اختباره بنجاح في منطقة صحراوية شمال غرب الصين.

ومع ذلك، هناك بعض التقارير المتعارضة التي تدعي أن الصاروخ الموضح في الصور مشروع بحثي فقط، بينما تشير تقارير أخرى إلى أنه صاروخ مدني غير ضار.

وتظهر هذه الصور في الوقت الذي تخوض فيه الصين وروسيا والولايات المتحدة سباق تسلح ضاريًا، ويتنافسون على الحصول على أول أسلحة تفوق سرعة الصوت استعدادًا للصراعات المستقبلية.