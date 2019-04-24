رسائل الحنين للماضي بين جورج وسوف وعابد فهد في ”سكت الكلام“

كشف سلطان الطرب، النجم السوري جورج وسوف، عن فيديو كليب أغنيته الجديدة ”سكت الكلام“، عبر قناته الخاصة على ”يوتيوب“، حيث استعان بعدد من الفنانين السوريين لمشاركته في الكليب وهم ”عابد فهد وميلاد يوسف وتاتيانا مرعب“.

ولعب الفنان السوري، عابد فهد، دور الصديق المقرب لجورج وسوف، وظهر في مشهد تمثيلي ببداية الكليب، وقال لسلطان الطرب: ”بتعرف يا أبو وديع، صرت أخاف أمشي وأدعس على شيء دمعة من كثر ما بكينا“.

فكرة كليب أغنية ”سكت الكلام“، كتب كلماتها عاطف يونس، وألحان شاكر الموجي، وتوزيع طوني سابا، إخراج أحمد المنجد، وتدور فكرة الكليب في إطار درامي.

وبكى جورج وسوف، في بعض لقطات الكليب ليُظهر تأثره بالماضي من خلال الحنين إليه بقصة حب جسدها ميلاد يوسف وتاتيانا مرعب، ومشاهد ”فلاش باك“، جسدها طفلان.

وجاء رد جورج وسوف، على رسالة صديقه عابد فهد، في مشهد جمعهما بنهاية الكليب، فقال سلطان الطرب: ”شوف أد إيبه بعيونك حلو هتلاقيه حلو“، فرد عابد: ”صحيح، انت اللي قلت ارضى بالنصيب، وفضلنا نظل نحكي لحد ما سكت الكلام، سلام يا أبو وديع“.

يُذكر أن جورج وسوف، يُحضر مفاجأة فنية جديدة مع الفنان اللبناني زياد برجي، حسبما أعلن الأخير في آذار/مارس الماضي، من خلال صورة جمعتهما وعلقً عليها قائلًا: ”بيحسدوني لما كون حدك ومعك ونجاح بيحسدوني أكبر برهان على محبتي إلك لو بتطلب عيوني صدقني ما بتأخر ولا حتى بسألك شو بدك، قريبًا“.