الفنان السعودي إسماعيل مبارك يعتذر عن حفله الغنائي في المملكة (صور)

اعتذر الفنان السعودي إسماعيل مبارك، عن إحياء حفله الغنائي والذي كان مقررًا بمدينة ينبع في المملكة العربية السعودية، يوم الجمعة المقبل، الموافق 26 نيسان/أبريل الجاري، لظروف خاصة.

وفي الوقت الذي طالب فيه الفنان مبارك الشركة المنظمة قبول اعتذاره، تمنى التوفيق لمواطنه عايض الذي كان مقررًا أن يشاركه الحفل، مؤكدًا أنه ”سيُبدع“.

وكتب إسماعيل مبارك، عبر حسابه الخاص على“تويتر“: ”جمهوري العزيز، أعتذر لكم عن حضوري الحفل الذي سيقام في ينبع يوم الجمعة 26 أبريل ضمن حفلات السعودية لظروفي الخاصة“.

وأضاف الفنان السعودي قائلًا:“بالتوفيق لأخوي عايض، ومتأكد أنه قدها، وسيبدع، والاعتذار موصول للشركة المنظمة، وشكرًا لتعاونها وتفهمها، وأتمنى أن يتم قبول اعتذاري، وبإذن الله القادم أفضل“.

جمهوري العزيز، أعتذر لكم عن حضوري في الحفل المقام في ينبع بيوم الجمعة بتاريخ ٢٦ إبريل ضمن #حفلات_السعودية لظروفي الخاصة، بالتوفيق لأخوي عايض ومتأكد قدها وبيبدع، والإعتذار موصول للشركة المنظمة وشكراً لتعاونهم وتفهّمهم .. أتمنى تقبلون اعتذاري وبإذن الله القادم أفضل. pic.twitter.com/xZcMZnKBET — إسماعيل مبارك | #عندي_أحلى (@Ismaeel_Mubarak) April 23, 2019

من جانبها تقبلت الشركة المنظمة اعتذار الفنان السعودي إسماعيل مبارك، وكتبت تنويهًا إلى متابعي حسابها على ”تويتر“، جاء فيه:“تنويه، اعتذر الفنان إسماعيل مبارك، عن المشاركة في الحفل لظروف خاصة به“.

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"تنويه"

اعتذر الفنان اسماعيل مبارك

عن اداء الحفل لظروف خاصه به

..#حفلات_ينبع #حفلات_السعودية pic.twitter.com/SNBAxt4GuD — Benchmark (@Benchmark_ksa) April 23, 2019

وكانت اللجنة الفنية للهيئة العامة للثقافة، قد كشفت عبر حسابها الخاص على ”تويتر“، عن إحياء عدد من نجوم الطرب، حفلات غنائية في المملكة العربية السعودية، تستضيفها 3 مُدن سعودية، هي: حائل، والخرج، وينبع، وتقام على مدار يومين، هما 25 و26 من نيسان/أبريل الجاري.

ويُحيي هذه الحفلات 11 فنانًا، هم: عبادي الجوهر، نبيل شعيل، علي عبدالكريم، خالد عبدالرحمن، وليد الشامي، جابر الكاسر، مزعل الفرحان، سعد جمعة، إبراهيم الحكمي، إسماعيل مبارك، عايض يوسف.