شاهد.. فندق يسلتهم الزمن الجميل في الستينات (فيديو)

كشفت سلطات مطار ”جون إف كينيدي“ الدولي بمدينة نيويورك الأمريكية، عن الصور الأولى لفندقه الفاخر، بعد سنوات من إنشائه، بتكلفة بلغت أكثر من 265 مليون دولار أمريكي.

ووفقا لصحيفة ”ديلي ميل ترافل“ البريطانية، فقد بنت شركة ”إم سي آر آند مورس“ الأمريكية للمنشآت المتطورة، الفندق المُكون من 512 غرفة، داخل محطة ”تي دبليو إيه“ في المطار، وأنشأت جزءاً منه داخل طائرة لوكهيد.

ودشنت على سطحه حمام سباحة مترامي الأطراف على مسافة 200000 قدم مربع، ويحيطه كراسي للتشمس، وبار في الهواء الطلق.

ومزجت تصاميم غرف فندق، ما بين المعدات الذكية، والأثاث على الطراز القديم المصنوع من خشب الجوز والنحاس المصقول، من وحي ستينات القرن الماضي، حيث تضم أقراص الهاتف الدوارة، وبارات الكوكتيل.

كما وزينت الحمامات بأرضيات حجرية مصقولة، مع بلاط أحادي اللون.

وسيحتوي الفندق، المقرر افتتاحه الشهر المقبل، خيارات متعددة لتناول الطعام داخل ستة مطاعم متنوعة، وصالة رياضية بمساحة 10000 قدم مربع، ستوفر أحدث المعدات واستضافة دروس اليوغا.