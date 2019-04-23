رغم رحيلهم.. فنانون يظهرون على الشاشات في دراما رمضان (فيديو)

يحمل السباق الدرامي في رمضان القادم عدة مفاجآت لم يتصورها الجمهور، أبرزها منافسة بعض الفنانين في أعمال درامية خلال السباق الرمضاني، رغم رحيلهم عن عالمنا، أحدهم توفي قبل 3 سنوات.

ويرصد هذا التقرير أبرز النجوم الذين يشاركون في أعمال درامية خلال رمضان المقبل رغم رحيلهم عن عالمنا، على النحو الآتي:

وائل نور

رغم رحيله قبل ثلاث سنوات، إلا أن الفنان المصري وائل نور يظهر خلال السباق الرمضاني من خلال مسلسل ”شقة فيصل“ الذي انتهى من تصوير دوره فيه خلال عام 2016.

وكانت الفنانة نسرين أمين، قد كشفت عن البرومو الأول لمسلسل ”شقة فيصل“، والمقرر عرضه في رمضان المقبل، وظهر الفنان الراحل وائل نور، في أحداث المسلسل مجسدًا دور صديق كريم محمود عبد العزيز.

وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي اجتماعي، حيث يتقابل أربعة شباب ويتأثر كل واحد منهم بمواقف الآخرين، فيسعون معًا لتحقيق حلمهم وبلوغ غايتهم.

يُشار إلى أن الشركة المنتجة قد أجلت ميعاد عرض ”شقة فيصل“ منذ عام 2016، ليُعرض خلال رمضان هذا العام.

”شقة فيصل“، من بطولة كريم محمود عبد العزيز، آيتن عامر، صلاح عبد الله، نسرين أمين، أحمد فتحي، منة عرفة، محمد فاروق شيبا، وتأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل.

ياسر المصري

أما الفنان الأردني ياسر المصري، فيظهر لجمهوره خلال سباق رمضان المقبل، من خلال المسلسل البدوى ”درب الشهامة“ رغم وفاته في حادث سير في آب/أغسطس الماضي.

وكان الفنان منذر رياحنة، أكد ظهور النجم الراحل في شخصية الفارس حمدان، خلال أحداث المسلسل، قائلًا: ”انتظروا في رمضان إن شاء الله النجم الكبير ياسر المصري (الله يرحمه) في المسلسل البدوي“.

وآخر أعمال ياسر المصري في الدراما المصرية كان مسلسل ”الجماعة 2“ للكاتب الكبير وحيد حامد والمخرج شريف البنداري، وجسد المصري في العمل شخصية الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.

محمود الجندي

كذلك يطل الفنان محمود الجندي في مسلسل ”أفراح إبليس“ الذي يعرض الآن على إحدى الفضائيات ويستمر خلال السباق الرمضاني، فضلًا عن مشاركته في مسلسل ”حكايتي“ لياسمين صبري.

وفي تصريحات صحفية قبل رحيله، قال الفنان محمود الجندي، إنه حزين بسبب مشاركته في أحداث الجزء الثاني من مسلسل ”أفراح إبليس“ الذي انتهى من تصوير مشاهده، لافتًا إلى أن هذا المسلسل يعد من الأعمال التي ندم على مشاركته فيها، نظرًا لأنه لم يقدمه بشكل جيد بسبب إهمال القائمين عليه.

ومسلسل ”أفراح إبليس 2“ بطولة جمال سليمان ومحمود عبد المغني وصابرين ومنة فضالي وأحمد صفوت ومحمد الصاوي وحمدي الوزير وعبد الله مشرف وعفاف رشاد وتامر ضيائي ونادية رشاد وضياء الميرغني وماجد الشريف وهنادي هاني مهنى وآية سماحة، ومن تأليف الكاتب الكبير مجدي صابر، وإنتاج لؤي عبد الله، وإخراج أحمد خالد أمين.