بعد أنجلينا جولي.. براد بيت يعود لجينفر أنستون

كشفت مجلة ”نيو إيديا“ الإسترالية، أن النجم العالمي، براد بيت والممثلة جنيفر أنيستون يعتزمان الزواج رسميًا، بعد قرار المحكمة بانفصاله عن النجمة أنجلينا جولي.

وقال مصدر للمجلة إنه بمجرد أن حصل براد بيت على تأكيد بانفصاله من الناحية القانونية، أخبر بيت وجينفر جميع أفراد عائلتهما وأصدقائهما أنه سيتمكنان من ربط العقدة رسميًا وسيقومان بتشريع زواجهما في المحكمة في يوليو.

وأضاف أن براد تلقى مكالمة من محاميه في وقت سابق من هذا الشهر لإعطائه آخر مستجدات القضية، وقام على الفور بالطلب من جينفر البدء في التخطيط لحفل زفافهما القانوني.

ووفقًا لما ذكره المطلعون، استأجر الثنائي ثماني فيلات خاصة فاخرة في منتجع ”One & Only Palmilla“ لأقاربهما وأصدقائهما في 29 يوليو – بعد 19 عامًا بالضبط من ربطهما للعقدة في ماليبو.

واختارت جينيفر فستانًا بسيطًا وأنيقًا من فيرساتشي – أحد مصمميها المفضلين – وطلبت من كورتيني كوكس أن تكون وصيفة لها.

وكانت جولي وبيت قد أصبحا عازبين قانونيًا، حيث سمح القاضي لهما بتغيير وضعهما القانوني لـ“أعزبان“.