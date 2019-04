الإعلامية سالي عبدالسلام تكشف تفاصيل احتجازها في مطار بيروت‎ (فيديو)

View this post on Instagram

وبعد ده كله الظباط المحترمة و ناس بالمطار عشان شايفين اننا مظلومين اتدخلوا و كلكم على راسى..مرضيش يقول لامى متزعليش و هى قد امه حسبى الله ونعم الوكيل ..شكراً السفارة المصرية سيادة السفير و القنصل المصرى شكرا ان احنا كمصريين نفتخر اننا مصريين..شكرا لكل لبنانى محترم و للبلد الحلوة دى باستثناء الظابط ده حسبى الله ونعم الوكيل