الإعلامية سالي عبدالسلام تكشف تفاصيل احتجازها في مطار بيروت‎ (فيديو)

كشفت الإعلامية المصرية، سالي عبدالسلام، مقدمة برنامج ”كلام نواعم”، تفاصيل احتجازها في مطار بيروت، وتعرضها لموقف مفاجئ من قبل أحد الضباط اللبنانيين، خلال تواجدها برفقة والدتها.

وقالت سالي عبر حسابها على موقع ”انستغرام”: ”قالولي مينفعش تجبري ضابط يعتذر وأنا مكنتش طالبة غير يجبر بخاطر أمي ومش مقبول إن حد يغلط في أي حد وميراضيهوش وقدام الكل وطلبت الكاميرات قالوا هنبات بالمطار أمي قبلي قالت أبات بس الحق يظهر.. والله لولاك يا سيادة السفير والقنصل والضباط التانية المحترمين ما كنت فضلت“.

وأضافت سالي عبدالسلام: ”بيخوفوني إن اللواء عباس إبراهيم لو عرف هيرحلك.. أترحل لو ده يرضيه وأنا على حق! عايزة أوصل لوزيرة الداخلية كمان وهما هيجيبولي حق أمي منه لبنان“.

وكانت سالي، قد نشرت فيديو لها بالأمس، عبر ”إنستغرام“ خلال احتجازها بصحبة والدتها في المطار، مستغيثة بالسفارة المصرية، لعودتها إلى بلادها، وقالت: ”أنا الآن في مطار بيروت منذ 4 ساعات طائرتنا جاءت الساعة 7.30 مصر للطيران.. ووالدتي تجلس من التعب ولم يحضروا لها الطبيب، والضابط أخذ مني الباسبور وأوقفني في الطابور 3 ساعات لأن الشريط متشال، بعدها جاء يزعق لوالدتي.. استطعت أخذ باسبوري لكن لم يعطني باسبور والدتي.. مش عارفة ارجع مش عارفة اعمل أي حاجة“.

وتابعت: ”أنا مش عايزة أجي البلد دي تاني خلاص، أنا هنا يا جماعة لو مش هيحترموني أنا مش عايزة أجي لبنان تاني أنا عايزة حد يتصرفلي أنا عايزة أوصل“.