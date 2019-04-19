شريف رمزي يعود للسينما مع ”نهاية العالم“ (فيديو إرم)

كشف الفنان المصري شريف رمزي، عن عودته للسينما من خلال فيلم ”2020 “ الذي يتناول فكرة ”نهاية العالم“ بأسلوب كوميدي، والذي سيبدأ تصويره بعد شهر رمضان.

وقال رمزي في تصريحات خاصة لشبكة ”إرم نيوز“ إن ”2020“ مازال في مرحلة الكتابة ولم يتم الاستقرار على أبطال العمل، مؤكدًا أنه لن يفرض زوجته الفنانة ريهام أمين على مخرج الفيلم، ولكن إذا اختارها بنفسه سيكون شيئًا جيدًا.

وعن طقوسه خلال رمضان قال شريف إنه يفضل قضاء رمضان مع عائلته وأولاده وزوجته لأنه الوقت الوحيد الذي يكون فيه متفرغًا.

وأكد الفنان المصري بأنه لن يشارك في دراما رمضان 2019 وأن النجم الذي يفضل مشاهدته خلال هذا الشهر هو الفنان الكبير عادل إمام، وسينتظره بعد الشهر الفضيل.