كاظم الساهر في السعودية.. صور سيلفي وأغان أطربت الجمهور (فيديو)

أحيا المطرب العراقي، كاظم الساهر، أول سلسلة من حفلاته الجماهيرية المقررة في المملكة العربية السعودية، وذلك على مسرح مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، في جدة، وسط حضور عدد كبير من الجماهير المتعطشة لرؤية نجمهم المفضل.

وتفاعل عدد كبير من الجمهور مع أغاني ”القيصر“، الذي أمتع الحضور بباقة من أجمل أغانيه بينها: ”نشيد الحب زيديني عشقًا، سألتك بالله لا تتركيني، يا قمرًا يطلع كل مساء“، وغيرها.

نشيد الحب "زيديني عشقاً" ❤????

مع الجمهور في حفل #كاظم_الساهر_في_جدة pic.twitter.com/11NfooXBaP — عشاق كاظم الساهر (@kadimalsaherfan) April 18, 2019

وحرص العديد من الجماهير على حضور الحفل مبكرًا ليكونوا في استقبال كاظم الساهر، وبادلهم ”القيصر“، الشعور نفسه حيث ظهر في إحدى الصور وهو يشير للجمهور بإشارة ”القلب“، ليؤكد لهم امتنانه.

كما حرص بعض الجمهور في مطار الملك عبدالعزيز في جدة، على استقبال الفنان العراقي والتقاط الصور التذكارية برفقته.

ومن المقرر أن يغادر كاظم الساهر، إلى الخُبر ثم الرياض لمواصلة جولته الغنائية بشكل متتابع يومي الجمعة والسبت.