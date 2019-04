لمن قالت إليسا ”سأحبك دائمًا“؟

من حين لآخر تؤكد النجمة اللبنانية، إليسا، على العلاقة الوطيدة التي تجمعها بمدير الشؤون الفنية في شركة ”روتانا“ للصوتيات والمرئيات، طوني سمعان.

ونشرت إليسا صورة تجمعها بطوني سمعان، عبر حسابها على ”تويتر“، وأرفقتها بتعليق قالت فيه: ”مهما حدث.. سأحبك دائمًا“.

No matter what i will always love u❤ pic.twitter.com/wHdb4RJSSw

