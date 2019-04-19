لمن قالت إليسا ”سأحبك دائمًا“؟

من حين لآخر تؤكد النجمة اللبنانية، إليسا، على العلاقة الوطيدة التي تجمعها بمدير الشؤون الفنية في شركة ”روتانا“ للصوتيات والمرئيات، طوني سمعان.

ونشرت إليسا صورة تجمعها بطوني سمعان، عبر حسابها على ”تويتر“، وأرفقتها بتعليق قالت فيه: ”مهما حدث.. سأحبك دائمًا“.

No matter what i will always love u❤ pic.twitter.com/wHdb4RJSSw — Elissa (@elissakh) April 18, 2019

يأتي هذا بعدما ظهرت أغاني إليسا، على موقع ”أنغامي“ مجددًا، الخميس، بعد الخلاف الكبير الذي وقع بين النجمة و“روتانا“، التي قامت على إثره الأخيرة بحذف جميع أغاني إليسا من تطبيق ”أنغامي“.

وفاجأت إليسا جمهورها بنشر فيديو للبرومو الرسمي لحفلها بالسعودية، الجمعة، حيث ترعى الحفل ”روتانا“، والتي دار حولها جدل واسع، بشأن استكمال الحفل أو إلغائه، لتنهي ”إليسا“ الجدل في هذا الأمر.

جدير بالذكر أن شركة ”روتانا“ للصوتيات والمرئيات، كانت قد حذفت الأرشيف الغنائي للمطربة اللبنانية إليسا، من تطبيق ”أنغامي“، ونقله للتطبيق الجديد ”ديزر“، وذلك في إطار التعاقدات التسويقية التي أبرمتها الشركة مؤخرًا.