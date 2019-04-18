شاهد.. جورجي جيسوس حزين بعد خسارة نادي الهلال أمام النجم الساحلي وجماهير الزعيم تعلق (فيديو وصور)

شاهد.. جورجي جيسوس حزين بعد خسارة نادي الهلال أمام النجم الساحلي وجماهير الزعيم تعلق (فيديو وصور)

المصدر: فريق التحرير

تداول عدد من مشجعي نادي الهلال السعودي مقطع فيديو للمدرب البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني للزعيم، بعد الخسارة 1/2 أمام النجم الساحلي التونسي، في المباراة النهائية لكأس زايد للأندية الأبطال.

وظهر في مقطع الفيديو جيسوس إلى جانب سامي الجابر، الرئيس السابق لنادي الهلال، وهو الذي تعاقد مع جيسوس، حيث وضع المدرب البرتغالي يده على رأسه تحسرًا على ضياع اللقب من الهلال.

وأبدى عدد من مشجعي نادي الهلال غضبهم من خسارة أولى ألقاب الموسم، وحمّلوا الإدارة المسؤولية، حيث قال عدد منهم إن الإدارة مخطئة بالتعاقد مع زوران ماميتش وإقالة جيسوس.

وأعلن الهلال إنهاء عقد جيسوس بالتراضي بين الطرفين في يناير الماضي، وقال متصدر الدوري السعودي إن إنهاء العقد جاء بسبب عدم رغبة جيسوس بالبقاء في النادي للموسم المقبل، حيث منافسات دوري أبطال آسيا، ويرغب مجلس إدارة النادي الأزرق في الاستقرار على جهاز فني يقود الفريق في البطولة الآسيوية.

ونشر حساب باسم yasser مقطع فيديو لجيسوس وهو غاضب وعلق: ”أحد عنده هالمدرب الرائع فائز 3 ومعصب وغاضب على اللاعبين ويجيب سبّاك ابن كلب مسيرته التدريبية 6 سنوات، راحت أيام جيسوس“.

في حين كتب آخر ”جيسوس محروق اكثر من زوران، الله ياوقتٍ مضى لو هو بيدينا مايروح“.

ونشر حساب باسم أبومرزوق مقطع فيديو لجيسوس وكتب ”جيسوس كان متقدمًا على النفط العراقي 4/0 وما زال يهاجم وفارض شخصيته ومتنرفز على ضياع هجمة وكأنها ضياع بطولة، وزوران لاقم واحد ويدافع“.

وكتب Abdulrahman ”حسبي الله ونعم الوكيل هذا الفريق إللي صنعه نواف بن سعد و عطاه لسامي و جيسوس؟ ياليت تضيف بمسيرتك شيء طيب باستقالتك وخل غيرك يمسك النادي“.

وعلق حساب باسم كاريلو ”ما زال الهلال يتجرّع مرارة رحيل جيسوس وسامي، لكن الشكوى لله“.

كما كتب فانن ”حسبي الله عالإدارة إللي أقالتك يا جيسوس والله يحرق دمك يا زوران ويبعدك عن الهلال. رجعوا جيسوس“.

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