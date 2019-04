سما المصري تحصد درع اليوتيوب الفضي.. شاهد كيف احتفلت؟ (فيديو)

View this post on Instagram

مبرووووك اخدت درع اليوتيوب الفضي خلاص عقبال الدهبي….شوفوا فيديو الاحتفال بالدرع علي قناه اليوتيوب بتاعتي اللينك في الستوري وهنا في البايو….احلي درع دا ولا ايه؟؟????????????????