سما المصري تحصد درع اليوتيوب الفضي.. شاهد كيف احتفلت؟ (فيديو)

وشاركت الراقصة الاستعراضية، المثيرة للجدل، صورة لها على موقع الفيديوهات والصور الشهير ”انستغرام”، وهي تحمل درع اليوتيوب الفضي بطريقة غريبة، عرضتها لانتقاد الجمهور.

وعلقت سما على الصورة قائلة: ”مبروك أخدت درع اليوتيوب الفضي خلاص عقبال الذهب“.

وتابعت: ”شوفوا فيديو الاحتفال بالدرع على قناة اليوتيوب بتاعتي اللينك في الستوري وهنا في البايو.. أحلى درع ده ولا إيه“.

كما نشرت سما فيديو احتفالها على قناتها على اليوتيوب، كشفت فيه عن مفاجأة تحضرها لشهر رمضان الكريم، حيث أعلنت عن استعدادها لتقديم برنامج كوميدي ‏ساخر بجانب عدد من الأدعية الدينية التي ستقوم بنشرها من خلال قناتها الرسمية.‏

وعلى الفور، هاجمها متابعوها واتهموها بإثارة الغرائز والاعتماد على مناطق معينة في جسدها لإثارة المشاهدين للحصول على مثل هذه الجوائز.